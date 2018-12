Buch Krimiautor Jürgen Seibold liest in Göppingen

Göppingen / Axel Raisch

Tatwaffe, Geständnis, Motiv – alles liegt scheinbar gleich am Anfang auf dem Tisch in Jürgen Seibolds neuem Krimi („Lindner und der klare Fall“), der in Schlat seinen Ausgangspunkt hat. Dass die Geschichte jedoch alles andere als klar ist, zeigt sich auf den folgenden 250 Seiten.

Der Journalist und Autor aus dem Rems-Murr-Kreis hat bereits zahlreiche Bücher mit einer Gesamtauflage von 1,2 Millionen Exemplaren verfasst. Seit 2007 schreibt er auch Regionalkrimis, die im Allgäu oder in unserer Gegend spielen. Vor fünf Jahren hatte sein zweiter Lindner-Fall („Lindner und die Tageslosung“) in Göppingen Premiere. In der „BuchPerle kostbar“ stellte er seinerzeit den Krimi vor, der sich um einen Mord in Bad Boll drehte.

Jetzt war Seibold erneut in der christlich ausgerichteten Buchhandlung in der Wühlestraße zu Gast. Bei Nussstollen und Kaffee signierte Seibold Lindners fünften Fall und plauderte mit Kunden über die Anziehungskraft des Regionalen in Zeiten der Globalisierung und den „Segen der Buchpreisbindung“. Gerade in überschaubaren Buchhandlungen mit dem besonderen Etwas spüre man, wie mit Herzblut gearbeitet werde. „Man denkt für die Kunden, nicht in Algorithmen, sondern mit dem persönlichen Bezug und dem Wissen, was einzelnen Kunden gefällt“, sagt Seibold. So seien die für Baden-Württemberg laut Seibold typischen, oftmals spezialisierten Buchhandlungen „ein Schatz“ und eine wichtige Ergänzung zu den großen Läden.

Und ohne Buchpreisbindung würden womöglich manche Bücher gar nicht veröffentlicht, der Buchmarkt wäre ärmer. Denn dass nicht nur die Top-Seller mit weltweiter Millionenauflage gefragt sind, sondern auch Regionalia, stellt die Inhaberin der „BuchPerle“ immer wieder fest. Der Abverkauf am gut bestückten „Heimat-Tisch“ gehe rasant, berichtet Ingrid Holl, die sich erinnert, dass ihr Buchladen einmal sogar landesweit auf Platz 2 hinter der großen Stuttgarter Buchhandlung Wittwer lag.

Seine Besuche in den kleineren Geschäften sieht Jürgen Seibold auch als Dankeschön für liebevoll gestaltete Schaufenster und langjährige Kontakte, erzählt der Autor, der die Atmosphäre in der Buchperle an diesem Samstagnachmittag sichtlich genießt und die gemütliche Plauderrunde als schöne Ergänzung zu größeren Veranstaltungen sieht. Zumal er in der Nacht zuvor um

2 Uhr ein Manuskript für eine weitere Geschichte abgeliefert und bereits morgens im Kreis Esslingen einen Termin in einer Buchhandlung absolviert hatte. In Göppingen fand nun Seibolds letzte Lese-Ezähl-Signierstunde für dieses Jahr statt, bei der die Zuhörer gerne dem kurzweiligen Erzähler lauschten. Axel Raisch