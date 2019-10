Im Netz der Deutschen Telekom gibt es seit dem Wochenende Störungen in der gesamten Region Stuttgart. Betroffen sind unter anderem auch Göppingen und Geislingen. Besonders heftig waren die Ausfälle am Sonntagnachmittag und -abend zwischen 16 und 22 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt stiegen die Nachfragen im Internet schlagartig an.

Auch am Montag noch viele Anfragen

Auch am Montagvormittag war das Niveau der Anfragen weiterhin überdurchschnittlich hoch. Ein Blick auf die Seite gibteseinestorung.de zeigt in der Tat, dass im Süden und Westen Deutschlands Probleme im Telekom-Netz zu verzeichnen waren und sind. Dies sowohl bei der Sprachtelefonie als auch in Form von teilweise lahmgelegten DSL-Verbindungen. Spürbare Beeinträchtigungen gab es unter anderem in Frankfurt und Umgebung, im Raum München sowie in Nordrhein-Westfalen in Großstädten wie Köln und Düsseldorf.

Wer die aktuelle Entwicklung der Störungen nachverfolgen möchte, kann das hier tun. Das Unternehmen zeigte sich auf Anfrage nicht zu einer kurzfristigen Stellungnahme in der Lage. Im Raum Göppingen und Geislingen war jedoch die Rede davon, dass die Probleme offenbar mit technischen Umstellungen an Knotenpunkten zu tun haben. Im T-Punkt wurde geraten, sich gegebenenfalls direkt mit der Störungsstelle der Deutschen Telekom in Verbindung zu setzen, und zwar unter der kostenlosen Nummer 0800 33 01000.

An/Aus-Trick kann helfen

Zu Störungen kam es darüber hinaus am Sonntag auch bei Unitymedia, wie der Anbieter mitteilte. Das betroffene Gebiet überschnitt sich teilweise mit den Schwierigkeiten bei der Telekom. Inzwischen sei das Problem bei Unity jedoch „final behoben“. Aufgrund eines DNS-Server-Problems hatten die Unitymedia Internet-Dienste teilweise den Geist aufgegeben. „Betroffen waren ein Teil unserer Kunden, die eine IPV6-Adresse für den Internet-Zugang nutzen“, heißt es bei Twitter.

„Sollte es bei dir weiterhin zu Komplikationen kommen, bitten wir dich, einen Strom-Reset deines Modems durchzuführen. Die Unannehmlichkeiten tun uns sehr leid“, so Unity.

