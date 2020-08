Ein alter Hase? „Bin ich nicht“, sagt Hermann Färber. Mit 57 Jahren sowieso nicht, aber auch nicht als Abgeordneter. „Sind doch erst zwei Legislaturperioden“, sagt er. Wolfgang Schäuble sei ein alter Hase, der ist seit 1972 im Bundestag, seit 48 Jahren. Färber vertritt seit September 2013 als direkter gewählter Abgeordneter den Wahlkreis Göppingen im Bundestag. Für Färber ist das nicht lang. Es darf aber etwas länger werden, denn er will weitermachen.

Die CDU-Mitglieder im Landkreis wollen das auch, am Freitagabend kürten sie ihn in Wäschenbeuren zu ihrem Bundestagskandidaten. 94,8 Prozent der Wahlberechtigten in der Bürenhalle stimmten für Färber, da darf man von einem Vertrauensbeweis schreiben. Gegenkandidaten gab es zwar nicht, Färber war trotzdem ein bisschen aufgeregt vor seiner Rede. „20 Minuten Redezeit, da bin ich ganz scharf“, ermahnt CDU-Kreischef Kai Steffen Meier den „lieben Hermann“, bevor der ans frisch desinfizierte Rednerpult tritt.

Färber ist kein Schnellredner, legt trotzdem eine Punktlandung hin, nach genau 19 Minuten und gut 50 Sekunden ist er fertig. Er versucht erst gar nicht, den hemdsärmeligen Parolen-Wahlkämpfer zu geben. Würde auch nicht passen, denn Hermann Färber ist immer noch und vor allem Hermann Färber aus Böhmenkirch. Obwohl der Landwirt im Bundestag im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und auch im Umwelt- und Naturschutz-Ausschuss sitzt, kommt das Wort „Berlin“ in seiner Rede nicht einmal vor.

Einsatz für Filstalbahn und Michelberg-Gymnasium

Er will vor allem für die Menschen im Landkreis da sein, nennt die von ihm ins Leben gerufene Beschwerdestelle für Fahrgäste der Filstalbahn und auch seine Bemühungen, für eine Lösung der Michelberg-Gymnasium-Misere in Geislingen. Dann ist er beim B-10-Ausbau, „wir waren noch nie soweit wie jetzt“. Entscheidend sei nun, dass es zu keinen Bauverzögerungen komme – „wegen Trassen- oder Tunneldiskussion“. Und auch der A-8-Ausbau ist beschlossen und finanziert. „Gut ausgebaute Straßen sind die Lebensadern für unsere Wirtschaft“, sagt er und ist bei der heimischen Wirtschaft, der es, bis Corona kam, sehr gut ging. Das ist jetzt anders, die beschlossenen Konjunkturpakete findet er richtig.

Der nachlässige Umgang mit den Hygieneregeln macht ihm Sorge, „eine Maske zu tragen ist kein Anzeichen von Schwäche“, das bedeutet für ihn „Rücksichtnahme“. Für Pflegekräfte fordert er bessere Arbeitsbedingungen und bessere Entlohnung, dann schaltet er ein bisschen in den Wahlkampfmodus: „Die Bewahrung der Schöpfung ist eines der ureigensten Ziele der CDU, Klima- und Umweltschutz stehen weit oben auf unserer Agenda“, das dürfen die Zuhörer gern als Ansage Richtung Grün verstehen, und das auch: „Nachhaltigkeit besteht nicht nur aus Ökologie, sondern hat drei Säulen: Ökologie, Ökonomie und Soziales.“

Blumen für die Ehefrau Irene

Zehn Minuten nach der Rede ist die Wahl gelaufen, CDU-Urgestein und Ehrenvorsitzender Hermann Seimetz eilt als erster zu Färber, dann kommt Meier mit einem Blumenstrauß. „Das Ergebnis macht mich ein bisschen stolz, aber auch demütig“, sagt Färber. Es sei für ihn Verpflichtung, im Kreis für die Menschen da zu sein. Für Hermann Färber sind auch einige da, vor allem seine Frau Irene. „Sie steht nicht nur hinter mir, auch vor und neben mir, ist überall und immer da.“ Er ruft sie auf die Bühne, gibt ihr die Blumen und nimmt sie in den Arm.