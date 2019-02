Gestaltung Kornhausplatz: Grüne Wand schrumpft zur Baumreihe

Göppingen / Arnd Woletz

Viel ist schon diskutiert worden über die „Grüne Wand“ am Kornhausplatz. Dieses Element war ein zentraler Bestandteil des Siegerentwurf als es vor dreieinhalb Jahren um die Sanierung des Platzes ging. Das Münchener Landschaftsplaner-Büro Lohrer Hochrein hatte damals vorgeschlagen, ein zweites Bauwerk als eine Art überdimensionales Regal an die Fassade zu hängen, bei dem aus allerlei Pflanzgefäßen und mit automatisierter Beregnung viel Grün sprießen sollte.

Seit dem Gestaltungswettbewerb hat es allerdings zwischen der Eigentümergemeinschaft des Parkhauses und der Stadt gehörig geknirscht. Folge: Es gebe „erhebliche Vorbehalte der Eigentümer, direkt an die Fassade heran zu gehen“ wie Baubürgermeister Helmut Renftle berichtet. Außerdem sei Voraussetzung für die anspruchsvolle Planung der Grünen Wand der dauerhafte Bestand des Parkhauses gewesen. Dieser sei aber „nicht garantiert“. So steht es in der Vorlage, über die der Gemeinderat morgen entscheiden soll. Deshalb soll das Gremium nun über zwei abgespeckte Varianten entscheiden: ein schlichtes Rankgerüst an der Fassade oder einfach eine Reihe schlanker hoher Bäume, die vor die Wand gestellt werden, sind die Alternativen, die die Stadtverwaltung zusammen mit dem Planungsbüro nun vorschlägt. Die Verwaltung favorisiert die Bäume. Denn damit wäre man ganz unabhängig von der Parkhausgesellschaft. Im Sockelbereich sind nun statt der durchgängigen Lesebank nur noch vier Leseboxen geplant: Das sind stählerne und im Inneren mit Holz ausgekleidete Stadtmöbel in der Form eines Strandkorbs, wie die Planering Caroline Keßel vom Büro Lohrer Hochrein erklärte.

Die Landschaftsplanerin pries als Vorteile der abgespeckten Version, dass es möglich sei, die Vegetationsfläche zwischen den Bäumen mit Gräsern und Sträuchern zu bepflanzen. Damit werde die Erdgeschosszone des Betonklotzes kaschiert. Die Baumgruppen sollten „spielerisch und locker“ um die punktuellen Aufenthaltsboxen platziert werden, so Caroline Keßel. Die Boxen seien aber nicht so gemütlich ausgestaltet, „dass man sich einen bequemen Schlafplatz darin einrichten könnte“.

Bei der Vorberatung im Ausschuss für Umwelt und Technik hielten manche Lokalpolitiker mit ihrer Enttäuschung nicht hinterm Berg: „Hinter einer Grünen Wand stellt man sich etwas anderes vor als eine Baumreihe“, resümierte Barbara Schrade (Grüne). Achim Fehrenbacher (CDU) fand den Verzicht auf die Grüne Wand „schade“ und mahnte, der Wettbewerb sei auf einer anderen Grundlage entschieden worden. Seine Fraktion werde das aber mittragen.

Ein Lob für die Umgestaltung des Platzes insgesamt hatte Claudia Rassi (SPD) übrig: Er sei viel schöner geworden. Sie wunderte sich allerdings darüber, dass das Parkhaus nur noch eine begrenzte Nutzungsdauer haben solle, sei es doch eben erst aufwendig saniert worden und erhalte einen behindertengerechten Zugang mit neuem Aufzugsturm.