Größere Ensembles wie der Chor Joyful-Voices (hier im März in der Oberhofenkirche beim Gute-Taten-Abschlusskonzert) werden an den Feiertagen nicht auftreten. Dennoch sind in Göppingen einige besondere musikalische Gottesdienste geplant. Dies wiederum ruft angesichts hoher Infektionszahlen Kritiker auf den Plan. © Foto: Giacinto Carlucci