Göppingen / SWP

Ein Konzert mit dem Vokalensemble Vox Feminae und Dekanatskirchenmusiker Martin Böhm findet am Samstag ab 19.15 Uhr in der katholischen Kirche St. Maria statt. Es erklingt die „Messe in D-Moll“ von Peter Cornelius (1824-1874). Die Sängerinnen werden bei dem 45-minütigen Werk auch solistisch zu hören sein. Das Publikum wird in der Mitte der Musik sitzen, da die Orgel von der Empore, die Sängerinnen aus dem Altarraum das romantische Werk musizieren.