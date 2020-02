Das 2014 gegründete Eliot Quartett, welches 2018 international mehrfach ausgezeichnet wurde und die Harfenistin Lea Maria Löffler geben am 12. Februar in der Stadthalle Göppingen ein Konzert. Das Programm besteht aus Stücken für Streichquartett, Solo-Harfe und mit einer Besetzung als Quintett, welches die Musiker im Rahmen der Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler zusammen vorbereitet haben.

Förderprogramm des Deutschen Musikrats



Dieses Förderprogramm des Deutschen Musikrats ebnet den Gewinnern den Weg in den professionellen Konzertbetrieb.

Die Musiker entführen das Publikum mit der Auswahl ihrer Stücke nach Frankreich in die Epoche des Impressionismus. Inspiriert sind fast alle Werke von literarischen Vorlagen, darunter auch von Erzählungen des amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe.

Konzertbeginn in der Stadthalle ist um 20 Uhr. Die Einführung ins Programm gibt Volker Rendler-Bernhardt vom Kulturkreis schon um 19.20 Uhr. Karten für den Abend gibt es noch am ipunkt im Rathaus, telefonisch unter der Nummer 07161 650-4444, unter

www.kulturkeis-goeppingen.de und an der Abendkasse.