Musik Kontrabassisten sind begehrt

Göppingen / Annerose Fischer-Bucher

Die Göppinger Jugendmusikschule wirbt um Schüler für besondere Instrumente wie Fagott, Harfe oder Kontrabass.

Eigentlich ist jedes Instrument ein ganz besonderes. Allerdings gibt es in einem Orchester bestimmte Anforderungen, um Konzertstücke wie etwa eine Beethoven-Sinfonie spielen zu können. So benötigt man etwa Geigen in größerer Zahl ebenso wie Bratschen, Celli oder Kontrabässe.

Bei den Holzbläsern sieht es schon anders aus. Bei den Oboen oder Fagotti treten sie paarweise in Erscheinung, bei den Blechbläsern wie der Tuba oder dem Euphonium oft nur eines, bei den Hörner sind sie manchmal zu Dritt oder zu Viert, bei den Posaunen können es je nach Komponist auch mehr sein.

Die Göppinger Jugendmusikschule bietet deshalb samstags regelmäßige Informationen zu Instrumenten an, auch um ihren Nachwuchs zu sichern. Schließlich ist das Göppinger Jugendsinfonieorchester ein international gefragtes Ensemble mit hoher Leistung, das sein Niveau halten möchte. „Besonders gefragt sind Spieler von sogenannten Mangelinstrumenten“, sagt Stadtmusikdirektor Martin Gunkel, weil diese Instrumente von relativ wenigen Menschen erlernt würden. Deshalb möchte die Jugendmusikschule mehr Kinder und Jugendliche dazu ermuntern, ein solches Instrument zu erlernen.

„Wir unterstützen es dadurch, dass solch ein Instrument in kindgerechter Form und Größe sowie zu besonders günstigen finanziellen Bedingungen ausgeliehen werden kann.“ Ein früher Einstieg unter qualifizierter Anleitung sei enorm wichtig und es werde neben dem regulären Instrumentalunterricht auch das frühe Zusammenspiel in kleinen Gruppen oder Orchestern gefördert.

Das sieht auch Dieter Lässle so, der an der Jugendmusikschule Kontrabass unterrichtet. „Es ist für die musikalische Ausbildung wichtig, möglichst früh in ein Ensemble zu kommen, um früh ein soziales Musizier-Erlebnis zu erfahren und zu lernen“, sagt er. Deshalb werden Stimmen nach Bedarf umgeschrieben und vereinfacht, wenn sie in einem Stück für den Schüler noch zu schwierig sind. Lässle weiß, wovon er spricht, spielt er doch seit langem im Musikpodium Stuttgart unter der Leitung von Frieder Bernius oder etwa bei den Staufer Festspielen. Und er besitzt fünf Instrumente in allen Größen, um alle Stilrichtungen spielen zu können.

Auch beim Kontrabass gibt es Kinderinstrumente in allen Größen von einem Achtel bis zu Dreiviertel, was etwa der Größe eines Cello entspricht. Schüler spielen meistens einen 4-saitigen Bass, Lässle spielt einen 5-saitigen Orchesterbass, ein Instrument aus Mittenwald, das so alt ist, wie er selbst.

„Der Bass ist das tiefste Instrument und die Basis des Orchesterklangs und genauso wichtig wie alle Stimmen, die darüber liegen“, schwärmt der Musiker und betont die Vielseitigkeit dieses großen Instruments. Der Bass setze in der Regel die rhythmischen Schwerpunkte beispielsweise mit dem Grundton auf der Eins. Im Jazz gebe es außerdem viele Möglichkeiten, den Kontrabass zu spielen oder zu zupfen. Der zwölfjährigen Schülerin Selma, die jede Woche eine Stunde Einzelunterricht hat, macht es großen Spaß, auch im Orchester zu spielen. Sie zieht daraus Motivation auch für viele andere Bereiche. Im Nachwuchsorchester könne man schon im ersten Unterrichtsjahr mitspielen. Erst im Zusammenspiel, bei dem der Kontrabass das „Klang- und Rhythmusgerüst“ liefert, entstehe Musik.