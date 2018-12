Kommentar Studie für die Surfwelle: „Enormes Potenzial“

Göppingen / Dirk Hülser

Die Entscheidung des Gemeinderats für eine Machbarkeitsstudie zur Surfwelle verdient Respekt, denn trotz aller Hipness und Coolness ist das Surfen eine Randsportart.

Es hat zwar etwas gedauert, aber nun hat der Göppinger Gemeinderat einer Machbarkeitsstudie für die Fils-Surfwelle zugestimmt, einstimmig. Das verdient Respekt, denn trotz aller Hipness und Coolness ist das Surfen eine Randsportart. Dass eine solche Welle keine abwegige Idee ist, zeigen Beispiele in anderen Städten, wo gebaut oder geplant wird – von Nürnberg bis Stuttgart, von Pforzheim bis Wolfratshausen.

Die Stadträte haben erkannt, dass ein solch urbaner Surfspot ein enormes Potenzial hat, sowohl aus touristischer wie auch aus wirtschaftlicher Sicht – aber vor allem als weicher Standortfaktor. Die ersten Reaktionen im Internet zeigen bereits, was eine solche Entscheidung für das Image einer Stadt bewirken kann, weit mehr als jeder Film, der doch nur eine schöne, heile Werbewelt vorgaukelt.

Ebenso positiv ist die Entscheidung für den Mountainbike-Trail vom Hörnle nach Göppingen, auch hier gilt: Die Stadträte fördern einen gar nicht mehr so neuen Trendsport, der viele Anhänger hat. In diesem Fall wird zudem dafür gesorgt, dass viele der Biker nicht mehr illegal durch den Wald heizen, was oft genug zu Konflikten mit anderen Waldnutzern führt. Jetzt müssen die Beschlüsse so schnell wie möglich umgesetzt werden, damit sie keine Papiertiger bleiben. Und den Surfern und der Stadt ist zu wünschen, dass die Studie zu einem positiven Ergebnis kommt.