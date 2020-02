Dass das Coronavirus früher oder später Europa erreichen würde, war nicht nur für Crash-Propheten zu erwarten. Mit Lungeninfektionen ist zwar nicht zu scherzen, doch lassen wir die Kirche im Dorf. Manch ein rüstiger 70-Jähriger stirbt plötzlich an der Grippe. Auch gesunde 35-Jährige mit starker Immunreaktion finden sich mitunter von fiesen Viren 14 Tage ans Bett gefesselt.

Bange Tage bei 40 Grad Fieber

Allerdings muss es nicht immer so heftig kommen. „Eindeutig Influenza“, so die Diagnose bei der Grippewelle im letzten Winter für die fünfjährige Tochter des Verfassers. So hoch und abrupt die Temperatur, dass ein normaler Infekt ausgeschlossen werden konnte. Passiert ist bis auf bange Tage bei 40 Grad weiter nichts. Fiebersenkende Mittel und ständige Zuwendung brachten die Kleine wieder auf die Beine. Angesteckt wurde niemand – auch, weil Papa geimpft war, was gegen Corona leider nicht möglich ist. Helfen kann aber die Absage von Massenevents oder von Reisen nach Italien. Der Schulbesuch steht nach den Ferien auf der Kippe.

Diffuse Ängste ganz anderer Art

Eine Sterblichkeit von 0,5 bis 1 Prozent ist indes kein Grund, „Seuchengebiete“ abzuriegeln, Industrieproduktion und Konsum einzustellen oder gar Hamsterkäufe zu tätigen. Wer jetzt Züge am Brenner anhält und die Grenzen dicht machen will, der leidet wohl unter diffusen Ängsten ganz anderer Art.