Abfallgebühren, Gewerbepark Fils in Uhingen, Wohngebiet Dittlau in Göppingen und der Gewerbepark Lautertal in Donzdorf, sie alle haben etwas gemeinsam: Die Themen treiben die Menschen um und irgendetwas in der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft ist schiefgelaufen. Auch we...