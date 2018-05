Benefizaktion Kochtalente zaubern leckeres Menü

Göppingen / SWP

Der Kochwettbewerb „Let’s cook“, der von der Initiative für Städte-Partnerschaften ins Leben gerufen wurde, ging kürzlich in die letzte Runde. Im Finale standen sich die Siegerteams der Hermann-Hesse-Realschule, der Schiller-Realschule und der Uhland-Realschule gegenüber. Die Schüler kochten in der Göppinger Stadthalle wie die Profis, dies bescheinigten ihnen die Juroren Rolf Straubinger von Burg Staufeneck, Peter Manca von der WMF, Marcus Dahl vom Wachthaus in Kirchheim und Milos Vujicic vom Schloss Filseck. Die Profiköche betonten, dass es ein sehr knappes Rennen war und alle drei Gruppen sehr gute Ergebnisse ablieferten, heißt es in einer Pressemitteilung von Initiator Tony Falconieri.

Daher werden am 9. Juli alle Schülerinnen und Schüler bei einem Charity-Abend in der Stadthalle dabei sein. Unter Anleitung der drei Kochprofis werden an diesem Abend die jungen Kochtalente ein Drei-Gänge-Menü zaubern, das in Verbindung mit einem bunten Rahmenprogramm – begleitet von der Musikgruppe Jezzico, der „SalsaLeo-Tanzgruppe“ und einem Sektempfang – möglichst viel Geld in die Kassen der ALS-Forschung spielen soll. Die Frau des Initiators war im Dezember vergangenen Jahres an dieser unheilbaren Nervenkrankheit gestorben. Auch ein Kochbuch leistet einen Beitrag zur Sensibilisierung für diese Erkrankung.

Info Die Eintrittskarten sind im i-Punkt im Göppinger Rathaus zum Preis von 55 Euro erhältlich.