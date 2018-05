Leitartikel Helge Thiele zur schwierigen Lage der Krankenhäuser Kliniken unter Druck

Kreis Göppingen / Helge Thiele

Die Alb-Fils-Kliniken sind in den Sitzungen des Kreistags ein beherrschendes Thema. Schließlich ist der Landkreis Göppingen Träger der Kliniken mit ihren beiden Standorten Göppingen und Geislingen.

Was auffällt, ist die Tatsache, dass es in den Beratungen fast immer ums Geld geht. Natürlich haben Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Kreisverwaltung und gewählte Bürgervertreter eine große Verantwortung. Alle Beteiligten müssen darauf achten, dass die Kosten nicht auf und davon galoppieren – sei es im Klinikbetrieb, sei es beim geplanten Neubau, für den ein

satter Landeszuschuss erwartet wird. Man hofft auf eine Förderquote von knapp 50 Prozent. Die Entscheidung wird im Lauf des Jahres in Stuttgart getroffen.

Hinzu kommen weitere Herausforderungen wie der Kampf gegen die zu hohe Belastung mit multiresistenten Keimen in der Klinik am Eichert. Bei diesem Thema geht es zwar zuallererst um die Gesundheit der Patienten, aber eben auch wieder um den finanziellen Aufwand. Denn die Maßnahmen gegen die Keime kosten viel Geld, das an anderer Stelle fehlt. Und noch schlimmer: Die Keimbelastung hat zu einer Verunsicherung geführt, die Patientenzahlen in Göppingen sind deutlich gesunken. Verstärkt wird dieser unerfreuliche Effekt durch den zumindest vorübergehenden Wegfall der Schlaganfallversorgung, nachdem das Sozialministerium entschieden hat, dass in den kommenden zwei Jahren das private Christophsbad für diesen Bereich zuständig ist. Auch diese Einnahmen fehlen. Diese und andere Faktoren führen dazu, dass auch 2018 die vielzitierte und geforderte Schwarze Null in weite Ferne rückt.

Nun soll das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnisses im nächsten Jahr erreicht werden. Ob realistisch oder nicht: Es wird den Druck weiter erhöhen – auf Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, auf Verwaltung und Klinikleitung. Eine neue Studie zeigt: Besonders die Krankenhausverbünde in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft stehen mit dem Rücken zur Wand. Über 90 Prozent dieser Kliniken erwirtschaften keinen Gewinn. Doch müssen sie das denn? Was in der Politik – auch im Kreistag – völlig fehlt, ist ein kritisches Nachdenken über die immer belastender werdende Situation für das engagierte und qualifizierte Klinikpersonal. Eine gute medizinische Versorgung hat auch viel damit zu tun, wie viel Zeit man sich für einen Patienten nehmen kann. Doch Zeit ist bekanntlich Geld – leider.