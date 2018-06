Klinik Klinik: Stadt pocht auf Abbruch

Göppingen / woz

Wenn der Neubau der Klinik am Eichert steht, will die Stadt Göppingen mit dem Bebauungsplan sicherstellen, dass der bestehende Klinik-Altbau abgebrochen werden muss. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik wurde der Bebauungsplan erörtert, dessen erneute öffentliche Auslegung der Gemeinderat in eineinhalb Wochen beschließen wird. Mit der darin enthaltenen Grundflächenzahl von 0,3 für das gesamte Gebiet, sei garantiert, dass der Altbau abgebrochen werden muss, betont die Stadtverwaltung. Ganz unwidersprochen blieb dieses Vorhaben im Ausschuss nicht. Der Baubürgermeister wies jedoch darauf hin, dass auch die Mehrheit im Gremium klar für den Abbruch votierte.