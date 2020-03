Knapp ein Jahr nach dem ersten Spatenstich für den Neubau der Klinik am Eichert hat sich auf der Baustelle viel getan. Zuerst wurde zwei Stockwerke tief nach unten gegraben, dabei wurden rund 200 000 Kubikmeter Schiefergestein abgebaggert. Dann ging es rasant nach oben: Vor Weihnachten war die bis zu zwei Meter dicke Bodenplatte betoniert. Für die Fläche von rund 12 000 Quadratmetern wurden rund 3000 Tonnen Stahl und 15 000 Kubikmeter Beton verbaut, teilt das Klinikum mit.

Untergeschosse teilweise fertig

Inzwischen ist der Rohbau des 2. Untergeschosses fertiggestellt, im 1. UG fehlen noch Deckenabschnitte. Teilweise wird also schon auf Höhe des Erdgeschosses gearbeitet. Damit befinden sich die Rohbauarbeiten exakt im Zeitplan. Die Krankenhaus GmbH erwartet, dass der Rohbau in etwa einem Jahr fertig sein wird. Ab Juli 2020 wird an der Fassade des Sockelgeschosses gearbeitet. Die Inbetriebnahme der Klinik mit 94 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche ist für Frühjahr 2024 vorgesehen. Der Neubau mit eigenem Bildungszentrum kostet 427,6 Millionen Euro – einschließlich der schon fertiggestellten Kita, Parkhaus und Personalwohnungen.