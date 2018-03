Wirtschaft Kleemann prägt den Stauferpark immer stärker

Göppingen / Von Arnd Woletz

Die Firma Kleemann dominiert den Göppinger Stauferpark künftig noch deutlicher. Das zur Wirtgen Group gehörende Unternehmen wurde im Dezember vom US-Landmaschinen-Riesen John Deere geschluckt, doch an den Expansionsplänen im Stauferpark wird sich nichts ändern, versicherte gestern der frühere Geschäftsführer und jetzige Bevollmächtigte Dr. Gerhard Schumacher (siehe Infobox).

Das bisherige Firmengelände des Herstellers von Brech- und Siebanlagen reicht für die „exorbitante Geschäftsentwicklung“ nicht mehr aus, so Schumacher. Die Firma habe einen Auftragsbestand von derzeit 140 Millionen Euro. Die Stadt hat deshalb den Messeplatz, das Tigerenten-Studio und etwa 60 0000 Quadratmeter Gewerbefläche hergegeben. Die Werfthalle des Investors Krauter ging ebenfalls an Kleemann. Künftig wird sich das Firmengelände von der Alten Wache (heute Cypress-Club) bis hinauf zum ehemaligen Headquarter der US-Army erstrecken. Dafür muss der Bebauungsplan rund um die Werfthalle an das Großunternehmen angepasst werden, denn bisher ist das Areal als „Sondergebiet Messe“ ausgewiesen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben die Lokalpolitiker fast einhellig den Plan für die dritte Erweiterung des Gewerbegebiets auf den Weg gebracht. Achim Fehrenbacher wies darauf hin, dass dies die logische Konsequenz des Flächenverkaufs an die Firma sei. Allerdings wünschten sich mehrere Stadträte Informationen, was genau Kleemann nach der Übernahme plant. Horst Wohlfart (FDP/FW) sagte, der Öffentlichkeit sei „nicht klar, was da passieren soll“.

Ein Thema im Bebauungsplanverfahren wird die zu erwartende Lärmentwicklung auf dem Firmengelände sein. Für die Erweiterung an der Manfred-Wörner-Straße hat ein Ingenieurbüro vorab eine schalltechnische Untersuchung abgegeben, in dem die zu erwartenden Konflikte thematisiert sind. Grundsätzlich hält das Büro BS Ingenieure den Bebauungsplan für die Erweiterung „zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus schalltechnischer Sicht für machbar.“ Es heißt aber auch: „Potenzielle Konflikte sind zwischen den gewerblichen Nutzungen und der neuen Wohnbebauung Geisrain zu erwarten.“ Auf jeden Fall müssten die bestehenden Lärmkontingente angepasst werden. Dass die Nähe zur Wohnbebauung nicht unproblematisch ist, räumt auch Schumacher ein. Wenn aber der Status Quo des erlaubten Lärms erhalten bliebe, sei aus Sicht der Firma kein Konflikt zu erwarten.

Die bereits existierende Lärmentwicklung war unter den Lokalpolitikern umstritten. Christine Lipp-Wahl (Grüne) berichtete im Gemeinderat über eine „Lärmumfrage“ unter den Anwohner des Wohngebiets auf dem Plateau beim Golfplatz. Das habe ergeben, dass nicht nur an Wochentagen ab 5.30 Uhr sondern auch samstags ab 6 Uhr mit Lärm gerechnet werden muss. Die Anwohner wünschten sich neue Messungen. Dem hält Gerhard Schumacher entgegen, man müsse genau hinschauen, wer für das Geschepper verantwortlich sei. Lärm entstehe auch bei anderen Firmen. Dass von Kleemann ab 5.30 Uhr schon Belastungen ausgehen, könne er sich nicht vorstellen. Ein umfassendes Lärmgutachten habe ergeben, dass sich die Lärmemission der Firma klar unterhalb der vorgeschriebenen Werte bewege – und zwar in alle Himmelsrichtungen.

Während Barbara Schrade (Grüne) darauf hinwies, dass die Anwohner im Stauferpark das gleiche Recht hätten, geschützt zu werden, wie die Grundstückseigentümer am nahen Galgenberg, sagte Achim Fehrenbacher, ihm seien im Stauferpark „noch nie Lärmbelästigungen über Gebühr aufgefallen“.