Orgelmatinée Klaus Rothaupt brilliert bei Orgelmatinée

Göppingen / Annerose Fischer-Bucher

Virtuosität pur mit aberwitzig schnellen Läufen, Sextolen im Pedal, Dissonanzen in kumulierenden Halbtönen, weite Kontraste in Dynamik sowie clusterähnliche Farbklänge zwischen Tonalität und Atonalität – mit diesen Merkmalen aus dem Finale der „Sonntagsmusik“ des führenden zeitgenössischen tschechischen Komponisten Petr Eben (1929-2007) beendete Kirchenmusikdirektor Klaus Rothaupt seine Orgelmatinée in der Göppinger Stadtkirche.

Eben, der das KZ Theresienstadt überlebt hat, schildert nach eigenen Aussagen im Finale des vierteiligen Stücks den Kampf zwischen Gut und Böse in einer immens dramatischen Tonsprache, dem er eine immer gleichbleibende ostinate Bewegung unterlegt. Das „Ite missa est“ (Geht hin in Frieden) und das „Salve Regina“ (Sei gegrüßt, Königin) arbeitete Eben, der im Jahr 2000 in Göppingen gewesen war, in den Schluss ein.

Francks Ohrwurmthema

César Francks (1822-1890) „Prélude, Fugue et Variation, opus 18“ in h-Moll hatte zuvor auf dem Programm gestanden. Rothaupt bezeichnete das Prélude als eine Art Charakterstück mit einem „Ohrwurmthema“, das nach einer kurzen Fuge variiert wird. In einer Einführung zum Programm mit Vorstellung der Themen am Klavier hatte Rothaupt erzählt, dass der Belgier Franck in Frankreich studiert habe. Sein Verdienst sei es gewesen, die Bach’schen Orgelwerke in Frankreich bekannt gemacht zu haben, und er habe die Kultur der Orgelsinfonie eingeführt. Voraussetzung war die Erweiterung des Orgelpedals gewesen, das in der Barockzeit nur wenige Töne umfasst hatte und das Franck zusammen mit Orgelbauern weiterentwickelt hat.

Die französische Klangkultur machte Rothaupt, durch sein Studium in Paris ein Kenner der französischen Orgelliteratur, ab dem ersten Ton in Francks Stück auf der Stadtkirchenorgel hörbar. Zuvor hatte er zwei Bach-Stücke klassisch interpretiert: Präludium und Fuge h-Moll, BWV 544, und das Choralvorspiel „Schmücke Dich, o liebe Seele“, BWV 654, aus den 18 Leipziger Chorälen. Bach hatte sich für eine Art Sarabande in diesem Abendmahlschoral entschieden, bei dessen Cantus firmus Rothaupt als Solo-Register das Cornett verwendete.

Groß angelegte Formteile mit Mittelteilen im Präludium, ein kleines Fugato in verschiedenen Tonarten und Stellen, die an Weinen und Klagen wie in den Passionen erinnerten, führten zur Doppelfuge mit zwei kontrastierenden Themen, die sich am Ende vereinigten und in einem beruhigenden D-Dur endeten. Viel Beifall am Ende der Matinée für den Orgelvirtuosen Klaus Rothaupt.

