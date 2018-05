Göppingen Kita-Gebühren in der Diskussion

Göppingen / Von Arnd Woletz

Die Stadt Göppingen muss mächtig Gas geben, um den Bedarf zu decken. Die Stadträte diskutierten jetzt emotional über Finanzen und Platzvergabe.

Etwa 200 Plätze fehlen der Stadt Göppingen derzeit in den Kindertagesstätten. Die Kommune strampelt sich zusammen mit den freien Trägern und den Kirchen ab, um möglichst viele Plätze anbieten und den Rechtsanspruch erfüllen zu können. Ein ganzes Arsenal an Schritten hat die Verwaltung wie berichtet gegen die Kita-Misere eingeleitet und will gut 190 neue Plätze schaffen. Der Gemeinderat hat dem Paket jetzt zugestimmt. Unter anderem werden in freien Räumen in der Haierschule und Ursenwangschule Kindergartenplätze eingerichtet. Das Kinderhaus-Wieseneck wird um 20 Hortplätze erweitert. Neue Gruppen entstehen in Bezgenriet oder im Kinderhaus Don Bosco.

Zweieinhalb Millionen Euro Mehrkosten pro Jahr hat die Verwaltung ausgerechnet. Doch welche Gebühren sind dafür gerechtfertigt? Das kam jetzt im Gemeinderat zur Debatte. Klar ist: Die Elternbeiträge wurden in Göppingen trotz steigender Kosten seit zehn Jahren nicht erhöht. Die Stadt ist im Vergleich zu vielen Umlandgemeinden sehr günstig. Sie bleibt bei den Kindergartengebühren deutlich unter den Landesempfehlungen, bei der Kleinkindbetreuung verlangt Göppingen gar nur etwa ein Drittel der empfohlenen Summe. Das löst viele Anfragen von Eltern aus den Umlandgemeinden aus, die gerne sparen und ihren Nachwuchs in Göppinger Kitas bringen würden, wie Sozialbürgermeisterin Almut Cobet sagte.

Im Gremium entzündete sich Ärger über diese „Rosinenpickerei“ (Ingo Hagen) aus den Nachbargemeinden und eine Debatte, ob man solche Anfragen generell ablehnen und auch kirchliche Träger auf dieses Vorgehen verpflichten sollte. Mehrere Stadträte pochten darauf, im Einzelfall zu entscheiden, ob Kinder aus dem Umland aufgenommen werden können. Die Verwaltungsvertreter hingegen erklärten mit Engelszungen, dass genau dies geplant sei – gerade bei pädagogischen Ausrichtungen, die im Umland nicht angeboten werden, wie beispielsweise dem Waldorf-Kindergarten. Die Sozialbürgermeisterin stellte aber auch klar: „Auswärtige Kinder kosten die Stadt einen Haufen Geld.“ Und OB Guido Till unterstrich: „Wir haben gegenüber Göppinger Kindern einen Rechtsanspruch zu erfüllen. Wenn wir dann wider Erwarten noch Kapazitäten frei haben, dann können wir sagen: Ihr Kinderlein kommet, und kommet zuhauf“.

Gestern verlautete aus dem Rathaus, die Stadt werde weitere Plätze schaffen müssen, bemühe sich bis dahin, „auch weiterhin mit Eltern an einer guten Betreuungslösung zu arbeiten“ und beispielsweise auch die Tagesmütter in den Blick zu nehmen.

Emotional debattiert wurde im Gemeinderat über die Frage, ob und wie die Stadt über neue Gebühren entscheiden soll. Felix Gerber (CDU), ein Vorkämpfer für kostenlose Kindergärten, wollte den entsprechenden Passus ganz aus dem Beschluss streichen. Doch auch hier gab es Gegenwind von der Rathausspitze: Über eine Kostenkompensation nachzudenken, sei „ganz normales Verwaltungshandeln“, so Till. Dennoch wurde fleißig weiter diskutiert. Gerber prophezeite für das ganze Land: „Der gebührenfreie Kindergarten wird kommen.“ Von Göppingen könne doch eine Initialzündung für Baden-Württemberg ausgehen. Die Verwaltung bestätigte gestern, über Deckungsmöglichkeiten „in alle Richtungen“ nachzudenken. Der Gemeinderatsentscheidung über die Gebühren könne aber nicht vorgegriffen werden.