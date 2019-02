Vortrag Kinderuni: Von starken Ameisen und riesigen Pilzen

Göppingen / Constantin Fetzer

Welches ist der höchste Baum, das stärkste und das kleinste Tier? Der aus Funk und Fernsehen bekannte Wissenschaftsautor Dr. Peter Spork aus Hamburg hat bei der Kinderuni am Campus Göppingen der Hochschule Esslingen die Natur genau unter die Lupe genommen und die Nachwuchs-Studenten mit auf eine Entdeckungsreise genommen. In einem Quiz ist er mit den Kindern von Baum zu Tier und in die Pflanzenwelt gesprungen. Immer wieder bindet er so die Teilnehmer mit ein und fragt aktiv nach – und die jungen Studenten, die zwischen acht und zwölf Jahre alt sind, haben oft den richtigen Riecher.

Manche wissen auch schon, dass ein Pilz unter der Erde riesig sein kann oder warum die Blattschneideameise das wohl stärkste Tier ist und warum sie Blätter nicht direkt frisst, sondern damit einen Pilz „anbaut“, der dann verspeist wird.

Ein weiteres Beispiel aus dem Füllhorn des Wissens: „Bäume können maximal 130 Meter hoch werden – mehr geht nicht“, zeigt Spork aber auch natürliche Grenzen auf. Der Grund ist simpel: Der Baum schafft es nicht, sich an der Spitze mit Wasser zu versorgen, so dass nach oben kein Wachstum mehr möglich ist. Rund um die Spitzenleistungen in der Natur hat Peter Spork auch ein Buch geschrieben, das manche der Kinder offenbar schon gelesen haben und von den Ausführungen des Wissenschaftlers aber dennoch begeistert waren.

Mit dieser Vorlesung geht dieses Semester der Kinderuni zu Ende. Unter anderem fragte Professorin Simone Zeuchner von der Hochschule in Göppingen „Wie nützt die Europäische Union den Kindern und was bedeutet der Brexit für uns?“ Professor Jörg Peltzer von der Uni Heidelberg nahm die Teilnehmer mit auf eine Reise in die Ritterzeit und Professor Rainer Elste, ebenfalls von der Hochschule in Göppingen, fragte „Warum gibt es Werbung?“. Die Kinderuni ist eine Veranstaltung der Stadt Göppingen am Campus Göppingen der Hochschule Esslingen – mit ­Unterstützung der Volksbank Göppingen. Das nächste Programm erscheint nach den Sommerferien.