„Lieber Kevin, liebe Genossen und Genossinnen, liebe Freunde der SPD in Eislingen – und alle Leidtragenden im Filstaltakt.“ So eröffnet ein gut gelaunter Hans-Ulrich Weidmann den Neujahrsempfang seiner Partei. Für das Grußwort übergibt der Vorsitzende der Eislinger SPD an Oberbürgermeist...