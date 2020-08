Die Kernzeitbetreuung von Grundschülern am Schulverbund Süßen könnte im neuen Schuljahr eingestellt werden. Die Stadtverwaltung hat die Eltern kurz vor den Ferien per Brief informiert. Als Grund wird die Corona-Verordnung für Schulen genannt. Nach derzeitigen Vorgaben darf es keine durchmischte Betreuung verschiedener Jahrgänge geben. Bei durchmischter Betreuung bestehe die Gefahr, dass bei einem Coronafall die gesamte Grundschule geschlossen werden müsste, erklärt Bürgermeister Marc Kersting.

Die Nachricht vom Rathaus hat Eltern schockiert: „Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen“, stellt Kathrin Emberger in einem Brief an die Stadt fest. Als berufstätige Mutter sei sie auf Betreuung angewiesen, erklärt sie. Sie ist auch empört, weil sie schon wenige Tage später, am Dienstag vor den Ferien, ihren Sohn zur Ganztagesbetreuung anmelden sollte.

In der Cornazeit bleibt viel an den Eltern hängen

Sie und andere Eltern hätten die sehr flexible Kernzeitbetreuung genutzt, um ihren Kindern Ruhe zu ermöglichen und dann gemeinsam die Hausaufgaben zu machen. Nicht jedes Kind sei für die Ganztagesschule geeignet. Emberger findet, dass die Stadt Süßen sich nicht besonders für die Kernzeitenbetreuung engagiert, die seit Jahren auf 30 Plätze beschränkt sei und nicht erweitert werde, obgleich dies die Eltern wünschten. Sie nennt das Vorgehen unfair: „In der gesamten Coronazeit wurde viel auf die Eltern abgewälzt. Ist ein Problem gelöst, folgt das nächste“, oft auf Kosten der Frauen. Während das Land die kostenfreie Ganztagesbetreuung regelt, organisiert die Stadt die gebührenpflichtige Kernzeitbetreuung. „Man macht es sich einfach und sagt nur, was alles nicht geht“, findet Emberger mit Blick aufs Rathaus und die Landesregierung.

Der Bürgermeister widerspricht der Einschätzung. Die Eltern könnten nun die Ganztagesbetreuung wählen. Vielleicht gelinge es aber auch, bis Ferienende eine Kernzeitenbetreuung zu organisieren.