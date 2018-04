Leitartikel Susann Schönfelder zur Aktion des Kreisfrauenrats Keine Männersache

Christine Figl

Was sich die Parteien im Landkreis vornehmen, klingt vielversprechend: Unisono wollen alle fünf politischen Gruppierungen gezielt und verstärkt Frauen ansprechen, um sie für ihre Listen für die Kommunalwahl 2019 zu gewinnen – und im besten Fall in die Parlamente zu schicken. Grüne und CDU beabsichtigen zudem, Frauen mit Mentoring-Programmen und Fortbildungen fit für die Politik zu machen und das Werben um Politikerinnen auch nach der Wahl fortzusetzen.

Auch wenn heute noch nicht feststeht, wie die Listen aussehen werden und ob sich die guten Vorsätze der Parteien letztlich als Lippenbekenntnisse entpuppen: Die Aktion des Kreisfrauenrats, die Parteien in die Pflicht zu nehmen und wichtige Fragen zu stellen, kann schon jetzt als Erfolg gewertet werden. Die Verantwortlichen in den Kreisverbänden haben sich hingesetzt und sich Gedanken gemacht, wie politische Ämter für Frauen attraktiver werden können und was die Parteien selbst dafür tun können.

Das Fazit fällt gemischt aus: SPD und Grüne stellen zufrieden fest, dass sich Frauen und Männer die Waage halten, auch die CDU ist ein stückweit stolz darauf, dass der Frauenanteil im Kreisvorstand bei fast 50 Prozent liegt. Die FDP wiederum räumt mit einer gewissen Ernüchterung ein, dass es ihr zuletzt nicht gelungen ist, mit ihren Themen Frauen zu begeistern. Die AfD will zwar Frauen ermuntern, in die Politik zu gehen, hält aber unter dem Strich „eine Auslese nach dem Leistungsprinzip“ für richtig.

Diese Bestandsaufnahme zeigt: Die Parteien sind auf einem guten, aber steinigen Weg. Frauen auf die Listen zu bekommen, wird kein Spaziergang – schon weil es insgesamt schwierig ist, überhaupt ausreichend Kandidaten und Kandidatinnen für die kommunalen Parlamente zu finden. Schade eigentlich, denn nirgends in der Politik kann man direkter Einfluss nehmen als im Gemeinderat oder Kreistag.

Ob es den Parteien gelingt, im Jahr 2019 wirklich mehr Frauen aufzustellen, bleibt abzuwarten. Ohne ein Umdenken in der Gesellschaft und ein Aufbrechen von Rollenbildern wird es nicht funktionieren. Es muss mehr Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Politik geben. Das nützt letztlich nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern, die sich ja an der Kindererziehung beteiligen wollen, wie die Grünen richtig festgestellt haben.