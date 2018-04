Umwelt Keine Illusionen bei der Mobilität der Zukunft

Göppingen / David Stellmacher

Wohl kaum ein Thema wird so kontrovers diskutiert wie der Umgang mit Fahrzeugabgasen. Während viele Diesel-Fahrer und Pendler Fahrverbote in der Region fürchten, machen Lobbygruppen wie die Deutsche Umwelthilfe Front gegen Emissionen. Besonders im Südwesten trifft diese Diskussion nicht nur Autofahrer, deren Fahrzeuge zum Teil massiv an Wert verlieren, sondern auch Arbeitnehmer, die Angst um ihre berufliche Zukunft haben. Grund genug also, sich auch im Kreis Göppingen mit den Auswirkungen der Debatte und neuen Perspektiven auf die Mobilität der nächsten Jahre zu beschäftigen.

Dazu hat die Wirtschaftsförderung der Stadt jetzt einen Themenabend mit Unternehmern veranstaltet. Gemeinsam mit Frank Brecht, Hauptgeschäftsführer bei Hahn Automobile, und Dr. Martin Bernhart, Geschäftsführer der Energieversorgung Filstal (EVF), sollte ein besonderes Augenmerk auf die Zukunft der Automobilindustrie, Gasantriebe und Elektromobilität gelegt werden.

Dass die Veranstaltung im Schauraum bei Audi-Hahn Göppingen stattfand, symbolisierte nicht nur räumlich eine gewisse Nähe zu dem Thema. Schließlich sei Mobilität in der Hohenstaufenstadt wegen vieler Arbeitsplätze ein wichtiges Thema – auch der mitunter mangelhafte öffentliche Nahverkehr sorge dafür, „dass wir alle auf das Auto angewiesen sind“, befand Oberbürgermeister Guido Till. An jenen „weichen Faktoren“ arbeite man zwar, trotzdem sei ein Fahrzeug für viele Menschen nach wie vor unumgänglich.

Auch Hahn-Geschäftsführer Frank Brecht unterstrich die Bedeutung des eigenen Autos und beklagte eine „emotionale und harte Diskussion“. Alle hackten auf dem Auto herum, kritisierte Brecht und konstatierte einen „gewissen Blindflug in der Politik“ hinsichtlich der Mobilität der Zukunft. Denn mit 426 Milliarden Euro Umsatz und rund zwei Millionen Mitarbeitern mache die Automobilindustrie in Deutschland knapp acht Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Umso bedeutsamer sei es deshalb, den Dieselmotor nicht abzuschreiben. „Der moderne Diesel entspricht allen Normen – da spricht keiner drüber“, monierte der Hahn-Geschäftsführer. Der Diesel werde auch in Zukunft bedeutsam sein.

Alternativen dazu seien in Zukunft Elektroautos oder Gasantriebe. Der E-Mobilität machten jedoch Probleme bei der Ladeinfrastruktur und kurze Reichweiten zu schaffen. Vieles spreche deshalb dafür, auch Gasantriebe stärker in den Blick zu nehmen. Dr. Martin Bernhart verwies auf die Erfahrung der EVF, die seit 20 Jahren Erdgastankstellen betreibe. Der EVF-Geschäftsführer eröffnete dem Publikum dabei vor allem die Perspektive der kommunalen Energieversorger – aus deren Sicht ist der Betrieb von E-Ladesäulen bisher alles andere als ein lukratives Geschäft. An den 13 Säulen im Göppinger Stadtgebiet beispielsweise werde pro Jahr etwa so viel Strom abgegeben, wie knapp drei Haushalte verbrauchen. Zuletzt habe sich die Stromabgabe an den Ladesäulen im Schnitt sogar halbiert.

„Es hat einfach keine Wirtschaftlichkeit“, bilanzierte Bernhart und hob die ungleich bessere Bilanz der Erdgas-Tankstellen hervor: Dort wird etwa so viel Gas verkauft, wie rund 250 Haushalte benötigen.