Kein Parteitag in Göppingen

Kein Landesparteitag der AfD am kommenden Wochenende in Göppingen: Das Landgericht Ulm hat am Montag einen Antrag der Partei auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen. Die Richter bestätigten, dass die Kündigung des Vertrags durch die privat Betreibergesellschaft der EWS-Arena rechtswirksam ist.