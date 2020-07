Göppingens Rathauschef Guido Till hofft weiter auf einen Erhalt des Göppinger Kaufhofs in der Bleichstraße. Durch dessen Integration in das neue Einkaufszentrum habe die Kaufhof-Filiale eine tragfähige Zukunft. Aus diesem Grund bittet der Oberbürgermeister eindringlich um eine Fortsetzung der Gespräche. Die Filiale in Göppingen gehört zu denen, die der finanziell schwer angeschlagene Konzern Galeria Kaufhof Karstadt schließen will.

Nach Bekanntwerden, welche Kaufhof- oder Karstadt-Filialen in Baden-Württemberg von dergenommen wurden, hat sich OB Till mit seinen Amtskollegen in den betroffenen Städten (Singen und Leonberg) in Verbindung gesetzt. Dabei sei dem OB bestätigt worden, dasserfüllt werden mussten, teilte die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mit. So hätten zum einen die„deutlich der aktuellen Situation angepasst werden müssen“. Zum anderen hätten die Filialen vor der Corona-Krise schwarze Zahlen schreiben müssen. Till schlussfolgert in der Pressemitteilung: „Da Göppingen nicht in die Liste der zu haltenden Filialen aufgenommen wurde, dürfte zumindest eine der Voraussetzungen in der Hohenstaufenstadt nicht vorgelegen haben.“ Till bittet nun daher sowohl die– dies sind die Investoren des neuen Einkaufszentrums in der Bleichstraße – wie auch die Insolvenzverwalter des Kaufhof-Konzerns „eindringlich darum, weiter zu verhandeln“. Denn, so Till: „Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass die Kaufhof-Filiale durch die Integration in das neue Einkaufszentrum eine positive Zukunft mit hoherund entsprechenden Umsätzen vor sich hat.“ Deshalb gehe er von einer wirtschaftlich tragfähigen Perspektive des Kaufhofs in Göppingen aus, so Till.