Der klassische Schönheitswettbewerb war nie meins“, sagt Nina Barth. Miss Germany habe sie nur am Rande verfolgt. Doch wie es der Zufall so will, ist die 24-Jährige nun mittendrin im Wettbewerb. Von über 12 000 Bewerberinnen ist sie aktuell eine der glücklichen 160, die noch mit dabei sind. ...