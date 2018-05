Taubenplage Kampf gegen ungeliebte Vögel

Göppingen / Von Susann Schönfelder

Es scheint ein Kampf zwischen David und Goliath zu sein: In vielen Städten der Welt werden Tauben in Städten bekämpft und gejagt – und trotzdem scheinen sich die ungeliebten Vögel immer mehr auszubreiten. Das stellt auch Stadtrat Wolfgang Berge von den Freien Wählern Göppingen (FWG) fest. Auf verschiedenen Wegen hätten sie sich „um eine Minimierung der Taubenplage bemüht“. Zuletzt misslang der Versuch, das lästige Federvieh aus der Innenstadt in einen Taubenschlag südlich der Oberhofenkirche zu locken.

Das Ergebnis: „Die Probleme mit den Tieren wachsen weiter“, schreibt Berge in einem Brief an Oberbürgermeister Guido Till. Dies liege seiner Meinung nach auch daran, „dass allen Beteuerungen zum Trotz die Überwachung des Fütterungsverbots völlig unzureichend ist“, moniert der Stadtrat und nennt ein Beispiel: Seine Frau und er hätten Anfang April beobachtet, wie Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts „gelassen durch die untere Marktstraße gingen, während unweit davon Opa, Mama und Kleinkind – wohl türkischer Abstammung – begeistert die Tauben mit Futter versorgten“. Wenig später habe er auf dem Marktplatz versucht, einer Mutter mit kleinen Kindern zu erklären, dass das Füttern von Tauben verboten sei.

Berge bittet den OB darum, den Vollzugsdienst mit mehrsprachigen Zetteln auszustatten, die über Verhaltensregeln in Sachen Tauben aufklären sollen. Außerdem könnte sich der Integrationsausschuss mit diesem Thema befassen, schlägt der Freie Wähler vor.

Der Stadtrat, der sich mit der Taubenplage schon länger beschäftigt, erwähnt in seinem Brief Fotos von Taubenkadavern rund um die Marktstraße, auch im privaten Umfeld. Er geht davon aus, dass Beschwerden von Anwohnern und Eigentümern zunehmen und fordert von der Stadtverwaltung, sich des Problems anzunehmen. Ein Taubenschlag im besonders von den Vögeln besiedelten Bahnhofsviertel könnte Entlastung bringen, glaubt Berge und bittet den Rathauschef, das Thema auf die Tagesordnung des Gemeinderats zu setzen – zumal von den „Ratten der Lüfte“ ernste Gesundheitsgefahren ausgingen.

Die Stadtverwaltung bewertet die Situation anders: „Anzeichen für eine Verschärfung des Taubenproblems in Göppingen sehen wir nicht, wir gehen vielmehr von einer konstanten Population aus“, teilt Pressesprecher Olaf Hinrichsen mit. „Gleichwohl haben wir das Problem nicht in den Griff bekommen“, räumt er ein, weil eben der Versuch mit dem Taubenschlag nicht gefruchtet habe. Die Stadt will nun Erfahrungsberichte anderer Städte einholen und „auch Vorschläge, die sich im ersten Moment abstrus anhören, wie zum Beispiel den Einsatz eines Falken, nicht von vorneherein von der Hand weisen“. Die Tauben würden aber den Bemühungen und Investitionen zur Aufwertung der Innenstadt keinen Abbruch tun.

Hinrichsen stellt auch klar, dass der Gemeindevollzugsdienst den klaren Auftrag habe, gegen widerrechtliches Füttern der Tauben vorzugehen. Dies geschehe durch persönliches Ansprechen und mündliche Verwarnungen bis hin zu Anzeigen mit Bußgeld. Hinrichsen: „Wir werden beim Taubenfüttern keine Toleranz üben.“ Um regelmäßige Fütterer aufzuspüren, seien am frühen Morgen immer wieder Zivilstreifen unterwegs.