Kabarett Kabarett mit Thomas Reis bei Odeon

Göppingen / SWP

Zu seiner letzten Veranstaltung vor der Sommerpause lädt die Kulturinitiative Odeon heute ab 20.30 Uhr ins Alte E-Werk ein. Zu Gast ist der Kabarettist Thomas Reis mit seinem Programm „Endlich 50!“. Reis bohrt darin nach dem Sinn des Alltäglichen und entlarvt in einer Mischung aus Alltagskabarett und philosophischen Sentenzen Lug und Trug. „Thomas Reis ist ein Schnelldenker, ein Sprachkünstler, ein Poet, der Aphorismen im Minutentakt produziert“, heißt es in einer Pressemitteilung. Karten gibt es im Kunsthaus Frenzel am Spitalplatz, Tel. (07161) 96 93 73.