Religion Jugendliche machen Mut zum Glauben

Göppingen / Markus Munz

Der Jugendkreuzweg hinterlässt Spuren. Bei jeder der sechs Stationen durch die Innenstadt wird ein Symbol auf den Asphalt gesprayt. Es zeigt Jesus und den Schriftzug „#beimir“. Unter diesem Motto steht der ökumenische Jugendkreuzweg, den etwa 100 Jugendliche eine Woche vor Karfreitag in Göppingen gemeinsam begehen. Firmlinge und Konfirmanden aus dem ganzen Landkreis ziehen von der Stadtkirche aus über Schillerplatz und Storchen Richtung Untere Markstraße. In der Fußgängerzone weckt die große Gruppe die Aufmerksamkeit der Passanten. Vorneweg tragen immer drei oder vier Jugendliche abwechselnd das Holzkreuz. Über die Bahnhofsbrücke geht es zur letzten Station an der katholischen Kirche St. Josef.

Das Motto „#beimir“ gilt deutschlandweit. „Das haben wir übernommen, aber die Gestaltung der Stationen haben unsere Vorbereitungsgruppen selbst erarbeitet“, erklärt Philipp Strauß, Pastoralreferent des Katholischen Dekanats Göppingen-Geislingen. Er und Diakon Florian Neuhäuser, Bezirksreferent des evangelischen Jugendwerks, haben gemeinsam die Regie beim Jugendkreuzweg. An den Stationen werden Alltagssituationen, mit denen Jugendliche konfrontiert sind, in Verbindung mit dem Kreuzweg Jesu gebracht. Die Jugendlichen werden beispielsweise ermutigt, Menschen nicht nur nach ihrem Äußeren zu beurteilen und in eine Schublade zu stecken, so wie die Römer es mit Jesus gemacht hätten. Pontius Pilatus habe sich vom Druck der allgemeinen Meinung über Jesus mitreißen lassen und ihn verurteilt, obwohl er selbst nicht von dessen Schuld überzeugt gewesen sei.

Einen zentralen Platz nimmt das Thema Umgang in sozialen Medien ein. Dort sind täglich junge Menschen Spott und Mobbing ausgesetzt und werden ausgegrenzt. Auch hier wird der Bogen zur Bibel geschlagen: „Auch Jesus wurde verspottet und ihm eine Dornenkrone aufgesetzt, aber er ist trotzdem stark geblieben.“ Niemand dürfe andere Menschen für seine Fehler verspotten. Auch dass es egal ist, was andere über einen denken, versuchen die Organisatoren zu vermitteln.

„Der Glaube schenkt mir Mut“, erklärt Florian Neuhäuser. Mut, die richtigen Dinge zu tun, auch wenn es vor den Freunden peinlich erscheint. So wie älteren Menschen zu helfen und ihnen einen Platz im Bus anzubieten. „Die kleinen Gesten sind wichtig“, betont Neuhäuser. Nicht wegschauen, wenn anderen Unrecht widerfährt, auch damit konfrontieren die jungen Organisatoren des Katholischen Jugendspirituellen Zentrums und des Evangelischen Jugendwerks die Teilnehmer. „Jesus stirbt am Kreuz, und alle laufen einfach so daran vorbei?“, fragen sie auf einem Plakat.

Info Der Jugendkreuzweg geht zurück auf das Jahr 1958, als auf dem Katholikentag in Berlin eine große Kreuzfeier abgehalten wurde. Dies griff die katholische Jugend in Ost und West auf und betete ab 1959 den Kreuzweg gemeinsam, später auch über die Berliner Mauer hinweg. Seit dem Jahr 1971 beteiligt sich auch die evangelische Jugend.