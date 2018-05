Göppingen Jugendfeuerwehr zeigt ihr Können

Göppingen / SWP

Es qualmte und spritzte. Mitunter wechselte sich das Tatütata eines Feuerwehrautos für eine der Schauübungen mit der zünftigen Musik des Spielmannszuges ab. Überall wuselten aktive Jugendfeuerwehrleute umher oder halfen an den gut organisierten Verpflegungsständen. Der Lohn: zufriedene Gesichter bei den Besuchern und viel Applaus. Beim Tag der offenen Tür war am Sonntag das Gelände der Göppinger Hauptfeuerwache dicht bevölkert. Zum 50-jährigen Bestehen der Göppinger Jugendfeuerwehr zeigten die Freiwilligen Helfer, was sie haben. Die Feuerwehrfahrzeuge standen akkurat aufgereiht, mit eigenen Informationstafeln zum hautnahen Anschauen bereit. Sogar ein Polizei-Unimog mit Polizeiboot aus Stuttgart war gekommen. Und wer älter als sechs Jahre alt war, durfte sogar einen Runde mit dem Feuerwehrauto mitfahren. Es gab Mitmachangebote, an denen sich die Kinder an einem echten Feuerwehrschlauch im Zielspritzen versuchen konnten. Und es gab Schauübungen, bei denen Übungsfeuer gelöscht oder verunglückte Radfahrer geborgen wurden. Das Angebot wurde rege genutzt.