Als ich meinen Fuß auf deutsche Erde setzte, war es das größte Glück in meinem Leben“, sagt Wilmar Bechtle bewegt, den Tränen nah. 36 525 Tage ist der Jubilar heute auf der Welt und unvergessen der Moment, als er 1992 in Hannover aus dem Flugzeug stieg. Von dort ging es in das Aufnahmelager