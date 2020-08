Ein rundes Jubiläum kann die Evangelische Brüder-Unität am Standort Bad Boll feiern: Vor fast genau 100 Jahren, am 14. August 1920, ein Jahr nach dem Tod von Christoph Blumhardt, wurde das Kurhaus in Bad Boll und das angrenzende Gelände an die Evangelische Brüder-Unität übertragen....