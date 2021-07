Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt da Ihnen die ewige Verdammnis droht, wollen wir Sie an dieser Stelle noch ein letztes Mal in aller Form würdigen. Sie, die Sie uns unser ganzes Leben begleitet haben, werden den Weg alles sprachlich Verdächtigen gehen. Ruhet in Frieden ihr verbalen Fehlleistu...