Saison Jede Menge Arbeit in städtischen Grünanlagen

Göppingen / Max Schniepp

Überall im Stadtgebiet müssen die Grünflächen und Pflanzenbeete zurechtgeschnitten und neu bepflanzt werden – trotzdem macht Rolf Allmendinger die Arbeit in der Gärtnerei gerade im Frühling besondere Freude, erzählt er.

„Wenn an den Sträuchern die kleinen grünen Knospen sprießen und man unsere Arbeit richtig sehen kann, das ist doch die beste Zeit“, meint der nun schon zehn Jahre für die städtische Gärtnerei arbeitende Bereichsleiter. Jeden Mai kommt der Sommerflor in die langen Flurbeete – solche langen Blumenbeete mit halbjährlich wechselnder Bepflanzung findet man überall in den Göppinger Parks oder an der Stadthalle. „Wenn man dann noch positive Resonanz bekommt, freut man sich natürlich“, meint Rolf Allmendinger.

Neben dem Bepflanzen und Zurechtschneiden der Grünanlagen sorgt die Stadtgärtnerei auch für Sicherheit auf Spielplätzen. Jeden Frühling füllen die Gärtner Sandkästen der Göppinger Kindergärten und füllen den Boden mit neuem Mulch als Fallschutz. Auch wenn dann mal ein großes Bauprojekt wie der kürzlich in Faurndau eröffnete Pump Track, ein asphaltierter Rundkurs für Fahrräder oder Skateboards ansteht, ist die Stadtgärtnerei im Einsatz.

Bei allen Bemühungen in der Frühlingszeit arbeitet die Stadtgärtnerei auch mit schweren Maschinen. Mit dem Radlader entwurzeln die Gärtner weiterhin kranke Bäume und ersetzten sie durch neue. „Für dieses Jahr haben wir rund 100 Bäume für das Stadtgebiet Göppingen bestellt, die meisten von denen sind aber schon verpflanzt“, erklärt Allmendinger. Das Grünflächenamt „übernimmt die Planungen, wir führen das dann aus“, beschreibt der Bereichsleiter die Kooperation zwischen beiden.

Mäharbeiten stehen an

Weil wieder alle Grasflächen an den Straßen und Gehwegen gemäht werden müssen, bleibt für die Mitarbeiter keine Pause. Bei Allmendinger beginnt die Arbeit morgens zwischen sechs bis sieben Uhr und geht bis 16 Uhr – wobei Wochenendschichten bei den Stadtgärtnern freiwillig sind und gern gegen einen freien Werktag getauscht werden. Alle 20 Gärtner haben in den kommenden Monaten sicher viel zu tun.