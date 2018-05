Festival Jazz und Cajun auf dem Göppinger Schlossplatz

Göppingen / SWP

Der neu gestaltete Schlossplatz in Göppingen wird am 22. und 23. Juni zum Ort für ein kleines Musikfestival am Göppinger Schloss. Veranstaltet wird es von der Initiative Jazzig und vom Kulturreferat der Stadt. Das musikalische Spektrum des Festivals soll aber von Jazz erweitert werden zu Blues und Weltmusik.

Auf der Bühne stehen werden am Freitag, 22. Juni, ab 20 Uhr die Hot Damn Horns, die Funk und Soul mit großem Bläsersatz und versierter Rhythmusgruppe darbieten. Ihr Motto: „dig out your dancing shoes“. Ab 21 Uhr ist Werner Dannemann mit seinen musikalischen Freunden mit feinem Bluesrock zu hören.

Weiter geht es am Samstag, 23. Juni, und zwar bereits von 11 bis 14 Uhr mit den Zydeco Playboys, die mitreißenden Südstaaten-Folk und Cajun-Musik versprechen. Dazu gibt es passendes Cajun-Food – Louisiana lässt grüßen. Die Gastronomie übernimmt das Caffe Bozen.

Die Initiative Jazzig wurde im Jahr 2009 von den Musikern Hartmut Zeller und Markus Bader gegründet und veranstaltet jeden Mittwoch ab 21 Uhr Konzerte im Club Bambule im Göppinger Bonhoeffer-Haus.