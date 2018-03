Polizei  Ist das Wasser im Wasserwerfer beheizt?

Von Axel Raisch

Anlässlich der fünften Europäischen Polizeimeisterschaften im Frauenhandball veranstaltete das Polizeipräsidium Einsatz rund um die Göppinger EWS-Arena einen „Tag der Polizei“. Die Polizei nutzte den Tag, ihre Arbeit transparent und bürgernah zu präsentieren. Ideal sei die Verbindung zum Sport, so Pressesprecher Roland Fleischer. Denn die körperliche Leistungsfähigkeit sei ein wichtiger Aspekt der Polizeiarbeit.

Mit ihrem Angebot traf die Polizei auf großes Interesse an der Technik und hinsichtlich der gesellschaftlichen Funktion der Polizei. Franz-Wilhelm Fischer aus Rechberghausen war mit Frau und Enkelin vor Ort, um dem sieben Jahre alten Nachwuchs die Aufgaben der Polizei näher zu bringen. Aber auch, um zu zeigen, wie hoch die Belastungen der Polizei seien, und mit welcher Leistungsfähigkeit sie diesen begegne. Viele Familien mit kleinen Kindern umringten bereits ab 11 Uhr die Fahrzeuge. Die Polizei hatte nicht nur in der Halle mit Fotowand, Verlosung, Torwand, FAG-Autogrammstunde, Akrobatikvorführungen, Trommlerdarbietung viel geboten, sondern auch im Außenbereich waren die Attraktionen mit diversen Spezialfahrzeugen rund um Pferdeanhänger, Boot und Gefangenentransportwagen groß. Zumal etliche freundliche und geduldige Polizeibeamte (fast) alle Fragen ausführlich beantworteten. Das wussten auch die vier und sechs Jahre alten Paul und Henri Adelmann zu schätzen, die nach Aussage von Mama Ikbal auch mit Playmobil genau die Szenerie, wie vor der EWS-Arena zu sehen, durchspielten, „nur in klein“. Die Jungs seien Polizeifans und wollten auch Polizisten werden, erklärte Papa Stefan Adelmann.

Kaum gelandet, schon umringt war so auch der Polizeihubschrauber. Bevor er landen konnte, mussten noch Falschparker abgeschleppt werden. Die Information der Bevölkerung sei wichtig, betonte der Leiter der Hubschrauberstaffel, Polizeidirektor Michael Bantle, da die Göppinger durch den täglichen Hubschrauberverkehr geplagt würden. Hintergrund ist, dass das SEK zu manchen „Lagen der Schwerstkriminalität“ aufgrund der Verkehrslage mit dem Hubschrauber transportiert wird. Letztes Jahr sei dies 43 Mal der Fall gewesen, berichtete der Staffelleiter den staunenden Zuhörern. Daher ist der in Stuttgart stationierte Hubschrauber täglich zwischen 7 und 9 Uhr in Göppingen vor Ort.

Polizeihauptmeisterin Dorothée Springmann und Polizeihauptmeister Dino Franke vom Personenschutzkommando standen rund um einen gepanzerten Audi A8 mit 4-Liter V8 Motor Rede und Antwort. Sie sorgen in Bruchsal für die Sicherheit des Generalbundesanwaltes, wie ihre Kollegen in Göppingen für die des Ministerpräsidenten und Landesinnenministers. Was für ein Fahrzeug es sei, wie dick die Scheiben sind und welches Gewicht das Fahrzeug habe, waren die meist gestellten Fragen.

Großer Andrang herrschte auch am Beweissicherungswagen. Dort werden direkt vor Ort gerichtsverwertbare Videographien erstellt.

Wie viele Liter fasst ein Wasserwerfer, wie hoch ist der Druck, wie schnell fährt er, und – ist das Wasser beheizt; die Fülle der Fragen rund um den hochmodernen Wasserwerfer kannten scheinbar keine Grenze. Die Fragen beantwortete Polizeikommissar Dietmar Maier mit seinen in Bruchsal stationierten Kollegen.

Nicht nur die Fahrzeuge und ihre technischen Finessen waren interessant, sondern auch die Einsatzfelder, von denen die Beamten berichten konnten. Etwa von den Bergungs- und Rettungseinsätzen, die Polizeikommissar Michael Skrotzki und Kollegen ausführen. Dann etwa, wenn es für die Kollegen von THW und Feuerwehr zu gefährlich wird, oder wenn es um die Sicherung eines Tatorts geht. Das Einsatzspektrum ist spannend. Von der Bergung von Tresoren und Autos im Neckar über die Ausleuchtung eines Tatorts bis zur Räumung von brennenden Barrikaden bei Demonstrationen. Alle „Werkzeuge für den ersten Angriff“ seien im Gerätekraftwagen, erklärte Kommissar Skrotzki.