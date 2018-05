Ausstellung Iranische Künstlerin stellt in Kunsthalle aus

Parastou Forouhar vor ihrer ganz in Schwarzweiß gehaltenen Wandarbeit „Augen“. Diese verbindet menschliche Silhouetten mit dem Motiv des Auges. Derzeit baut die deutsch-iranische Künstlerin ihre großformatigen Arbeiten in der Kunsthalle Göppingen auf. © Foto: Staufenpress

Göppingen / SWP

Die Werke Parastou Forouhars beziehen Stellung zu Gesellschaft und Politik, rühren an Widersprüchen und sind zugleich eng mit ihrer eigenen Biografie verknüpft. Seit zwei Jahrzehnten setzt sich die 1962 im Iran geborene Künstlerin für die vollständige Aufklärung der Morde an ihren Eltern ein. Diese waren prominente Intellektuelle und Oppositionspolitiker, die 1998 in Teheran – wahrscheinlich durch den staatlichen Geheimdienst – ermordet wurden.

Die Tochter Parastou Forouhar lebte damals schon in Deutschland. Nach ihrem Kunststudium von 1984 bis 1990 an der Universität Teheran begann sie ein Aufbaustudium an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach (unter anderem bei Adam Jankowski), wo sie bis heute lebt. Als Konzeptkünstlerin setzt Parastou Forouhar alle Medien von der Zeichnung über die Fotografie bis zu computeranimierten Bildsequenzen ein, um ihre Themen, etwa die Situation von Frauen in der Gesellschaft, speziell auch in muslimischen Gesellschaften, oder der Folter als systematisches, bildfüllendes „Ornament“ zu reflektieren und zu veranschaulichen.

Dabei findet sie zu prägnanten Bildern, die sich zwischen Schönheit und Grausamkeit bewegen. Die Arbeiten faszinieren in ihrer Formensprache und offenbaren erst auf den zweiten Blick eine erschreckende Dimension. So zeigen ihre digitalen Zeichnungen zunächst Ornamente von eindrücklicher Schönheit, deren Muster und Farben verführen. Erst in der näheren Betrachtung werden die scheinbar abstrakten Formen zu menschlichen Gestalten, zu miteinander verketteten Figuren und zu Tätern und Opfern. Die Schönheit erweist sich als trügerisch. Darstellung und Erzähltes stehen sich diametral gegenüber.

Die Ausstellung in der Kunsthalle Göppingen zeigt zwei großformatige Wandornamente. Auf 18 Metern erstreckt sich die Arbeit „The Time of Butterflies“ – verschiedene Schmetterlinge in prächtigen Farben bilden ein regelmäßiges Muster und werden zum Ornament. Ihre Flügel sind selbst Ornament wie in der Natur, umso überraschender, wenn man beginnt, die einzelnen Elemente als Bild zu deuten.

Beim Eintritt in die Kunsthallenschau in der Marstallstraße 55 blicken den Betrachter unzählige Augen an – sehen und gesehen werden. Die in Schwarzweiß gehaltene Wandarbeit „Augen“ verbindet hier menschliche Silhouetten und das Augenmotiv miteinander.

In der 2017 entstandenen Fotografie-Serie „Das Gras ist grün, der Himmel ist blau und sie ist schwarz …“ ist eine schwarze Figur das Hauptmotiv: Diese wandelt und inszeniert sich vor einer idyllischen Kulisse. Die Farben und gewählten Bildausschnitte, die festgehaltenen Bewegungen und die unterschiedlichen Stofflichkeiten sind von hohem ästhetischem Reiz. Jedoch gehen das verschleierte Wesen im Tschador, dem traditionellen Umhang muslimischer Frauen im Iran, und ihre Umgebung eine ambivalente Verbindung ein und bringen den Widerspruch von innerer und äußerer Realität, von Nähe und Ferne zum Ausdruck. Das Motiv des Tschadors wird hier Mittelpunkt eines geheimnisvollen Bewegungsspiels.“

Die Ausstellung wird morgen gegen 18 Uhr eröffnet. Zur Begrüßung spricht Werner Meyer, zur Ausstellung: Dr. Melanie Ardjah.

Info Öffnungszeiten: Di. bis -Fr. 13-19 Uhr, Sa. und So. 11-19 Uhr und nach Vereinbarung (bis 8. Juli). Zur Ausstellung entsteht ein Katalog.