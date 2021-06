Die Corona-Lage im Landkreis entspannt sich langsam, aber stetig, immer weiter. Am Wochenende wurden dem Landesgesundheitsamt 15 Neuinfektionen aus dem Kreis Göppingen bekannt, 13 am Samstag und zwei am Sonntag. Die Inzidenz lag am Samstag bei 20,5 und sank am Sonntag auf 19. Das ist leicht unter ...