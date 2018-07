Göppingen Investitionen in Kinder und Bildung

Göppingen / SWP

In Sachen Kinderbetreuung hat die Stadt Göppingen Nachholbedarf. Rund 200 Plätze fehlen an den Einrichtungen – vor allem in der U3-Betreuung mangelt es. Im Jahr 2019 finanziert die Hohenstaufenstadt deshalb rund 21,5 Millionen Euro in diese Angebote. Das sind rund zwei Millionen Euro mehr als bisher, wie der Gemeinderat jüngst beschlossen hat. Doch ist das genug?

Morgen ab 14 Uhr wird Oberbürgermeister Guido Till auch zu diesem Thema Stellung nehmen und die Meinung der Bürger kommentieren. Die NWZ hatte dazu aufgerufen, per Fragebogen die Situation der Kinderbetreuung in der Stadt zu bewerten. Die Ergebnisse werden am Freitag ab 14 Uhr beim Leserfest „NWZ unterwegs“ in den Göppinger Oberhofenanlagen präsentiert.

Die Stadt Göppingen muss aber nicht nur in die Kindergärten investieren, sondern ist auch Träger der allgemeinbildenden Schulen. Auch dort warten große Herausforderungen. So muss das Hohenstaufen-Gymnasium in naher Zukunft saniert werden. Auf rund 16,4 Millionen Euro schätzen die Planer den finanziellen Aufwand. Doch auch an anderen Schulen stehen große Sanierungen an, die mittelfristig gestemmt werden müssen.

Die Ergebnisse der NWZ-Umfrage werden mit Spannung erwartet, denn sie sollen Aufschluss darüber geben, wie die Bürger die Bemühungen der Stadtverwaltung in diesem Bereich einschätzen. „Wir werden so sehen, ob die Menschen in der Stadt damit zufrieden sind oder von der Politik mehr erwarten, wenn es um die Schulen und die Kinderbetreuung geht“, sagt NWZ-Redaktionsleiter Helge Thiele, der am Freitag auf der Bühne beim Leserfest mit OB Guido Till unter anderem über dieses Thema diskutieren wird.