Herr Maier, Sie haben ja in der ersten Ansprache nach dem Wahlkrimi vom 8. November gleich von Demut und Respekt im neuen Amt gesprochen. Was haben Sie damit gemeint?Alex Maier: Das heißt vor allem, dass ich nicht ins Rathaus reinlaufen und so tun werde, als wüsste ich alles. Sondern ich werde die...