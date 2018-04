Interview Interview mit Natalie Karl und Matthias Klink

Stuttgart / Hanns-Horst Bauer

Der Tenor Matthias Klink wurde 2017 von 50 Opernkritikern aus dem In- und Ausland zum „Sänger des Jahres“ gekürt und jetzt im Januar vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst mit dem Ehrentitel „Kammersänger“ ausgezeichnet. Die mit Preisen ausgezeichnete Sopranistin Natalie Karl spannt ihren Bogen von der quirligen Adele in der „Fledermaus“ bis zur tragischen Desdemona in Verdis „Otello“. Beide sind auch im wirklichen Leben ein Paar.

Frau Karl und Herr Klink, Sie haben 2016 bei den Staufer-Festspielen Göppingen in Carl Zellers „Vogelhändler“ stimmlich und darstellerisch Effekt gemacht. Was reizt Sie denn an dem Genre Operette so sehr, dass Sie in der Göppinger Stadthalle zu einem szenisch gestalteten Abend laden?

Natalie Karl: Ich bin mit den Schallplatten von Anneliese Rothenberger und Rudolf Schock und mit den großen Operettenfilmen groß geworden. Wunderschöne Melodien, allerdings ein Genre, das leider viel zu stiefmütterlich behandelt wird. Dabei ist es eine hohe Kunst, Operette zu singen. Die Anforderungen an die Sänger sind zum Teil größer als in der Oper. Man muss nicht nur gut singen, sondern auch noch tanzen und vor allem gut schauspielern und sprechen können. Die Lust am Text, am komödiantischen Dialog gehört da einfach dazu.

Matthias Klink: Das Timing, der Wechsel vom Text zur Musik, ist vielschichtiger, sehr oft doppelbödiger als in der Oper. Deshalb muss man sehr ernsthaft an diese vermeintlich „leichte“ Musik herangehen. Das „Leichte“ ist nun mal weitaus schwieriger als das „Schwere“, was der Umgang der großen Opernhäuser mit dem Genre immer wieder zeigt.

Karl: Wir wollen als Sänger vor allem den Ausdruck der Musik erfühlen und verinnerlichen, wie das früher etwa eine Lucia Popp, ein Nicolai Gedda oder ein Fritz Wunderlich meisterhaft und raffiniert-nuancenreich verstanden haben.

Mit Operette haben Sie beide in Köln gemeinsam auch Ihre Karrieren gestattet?

Karl: Ja, das waren drei Stücke von Jacques Offenbach.

Klink: Und ich durfte für den Kollegen Josef Protschka einspringen, dessen „Cover“, sprich: Einspringer, ich war. Wir waren damals noch nicht verheiratet, aber schon seit dem gemeinsamen Studium an der Stuttgarter Musikhochschule ein Paar.

Wie „funktioniert“ denn so eine Sänger-Ehe? Wie fühlt man sich, wenn man mit dem Partner gemeinsam auf der Bühne steht oder wenn man die wechselseitigen Erfolge verarbeiten muss?

Karl: Wenn wir zusammen gearbeitet haben, gab es immer eine große Harmonie, sicher auch, weil wir bei den gleichen Lehrern an der Stuttgarter Musikhochschule studiert haben.

Klink: Zudem haben unsere Stimmen von Anfang an optimal zueinander gepasst. Und, ganz wichtig, wir können uns gegenseitig auch sehr gut coachen.

Karl: Der Nachteil einer Sänger-Ehe besteht darin, dass es oft schwierig ist, Abstand vom Beruf zu gewinnen.

Klink: Kurz vor einer Premiere durchlebe ich beispielsweise eine neue Rolle im Grunde Tag und Nacht. Zum Glück werden wir da ab und zu von unseren beiden Söhnen, Linus (13) und Julius (8), gefordert. Das erdet einen dann wieder von ganz alleine.

Zu den Highlights Ihrer Karriere gehört zweifellos die Adele in der „Fledermaus“, die Sie an vielen Häusern gesungen haben.

Karl: Oh ja!

Klink: Aber ganz bestimmt! Keine Adele kullerte so toll vom Sofa wie meine Frau damals in der Wiener Volksoper.

Bevor man in Wien rollengerecht vom Sofa kullern darf, muss man sich darauf auch vorbereiten. Wie sind Sie denn überhaupt zur Oper gekommen?

Karl: Ich habe schon als Zweijährige mit Begeisterung gesungen, „Hänschen klein“ etwa, sehr emotional dramatisch und wohl auch mit schöner Stimme. Beim Kinderfasching habe ich immer den ersten Preis abgeräumt. Ich wusste schon sehr früh, dass ich Schauspielerin oder Opern-, beziehungsweise Operettensängerin werden will. Meine erste Gesangslehrerin hat mich dann auf die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule vorbereitet. Bis dahin hatte ich noch keine einzige Oper auf der Bühne gesehen. Meine erste in Stuttgart war dann die „Butterfly“.

Mittlerweile sind Sie der Adele und anderen Soubretten-Rollen entwachsen und singen auch die Desdemona in Verdis „Otello“. Wie haben Sie diesen Rollenwechsel stimmlich angelegt?

Karl: Spätestens ab Ende 30 weiß man, dass irgendwann ein Rollenwechsel ansteht. Ich habe innerlich gespürt, dass es weiter und tiefer gehen muss. Viele konnten es sich nicht vorstellen, dass ich auch ernsthafte Rollen auf der Bühne verkörpern kann. In das lyrische Fach vorzudringen war schwierig, weil ich als Typ eher als mädchenhaft und witzig-spritzig gegolten habe.

Klink: „Du bist doch ’ne Lustige“, hast du oft genug von Regisseuren gehört.

Karl: In einem anderen, ernsteren Fach hat man mich zunächst nicht gesehen. Aber ich habe jahrelang durchgehalten und auf diesen Rollenwechsel hingearbeitet. Das waren vier sehr magere, schwierige Jahre.

Wie haben Sie dann Ihre erste Desdemona in Köln erlebt?

Karl: Es war ein unglaublicher Moment. Ich lag da, erstochen von Otello, und mir liefen die Tränen herunter. Es war eine Wahnsinns-Vorstellung mit José Cura als Otello und Lucio Gallo als Jago mit Will Humburg am Pult.

Herr Klink, wie haben Sie denn Ihre Begeisterung fürs Singen entdeckt?

Ich komme aus einer hausmusikalischen Familie. Meine Eltern waren passionierte Chorsänger, unter anderem auch in Wolfgang Gönnenweins Süddeutschem Madrigalchor. So ist meine früheste Opern-Erinnerung, da war ich zwei, drei Jahre alt, die Generalprobe einer Zauberflöte im Ludwigsburger Schloss. Schon früh habe ich im Schulchor mitgesungen. Dann hatte ich das Glück einer großartigen Theater-AG an unserem Gymnasium. Bei einer Produktion von Jesus Christ Superstar habe ich in der Band gespielt und durfte den Superstar-Song aus dem Off singen. Damit war klar: So will ich mich ausdrücken. Ich will auf die Bühne.

Wie groß ist denn die Begeisterung Ihrer beiden Söhne für die Oper?

Klink: Die werden mit Musik groß, aber völlig ohne Zwang.

Karl: Wir trimmen sie überhaupt nicht in Richtung Klassik. Wenn wir zusammen Musik machen, dann geht das eher in eine rockige Richtung. Beide Jungs spielen Klavier, Linus auch noch Schlagzeug und Julius Gitarre.

Und was spielen die Eltern?

Klink: Ich bin passionierter Blues-Rock-Gitarrist. Das ist mein großes Hobby. Ich habe immer auf Reisen eine Gitarre dabei. So kann ich nach anstrengenden Proben im Hotelzimmer noch einen gepflegten Blues zur Entspannung spielen.

Worauf freuen Sie sich denn am Mittwoch am meisten?

Karl: Wie freuen uns ganz besonders auf das Finale aus Kalmans „Csardasfürstin“. Das ist Emotion pur und geht direkt ins Herz.

Klink: Und tut, natürlich im positiven Sinn, auch ein bisschen weh.

Info Der Operettenabend „Die ganze Welt ist himmelblau“ beginnt am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr in der Stadthalle Göppingen. Übrigens: Das Programm gibt es auch auf CD, mit Natalie Karl und Matthias Klink, begleitet von der Baden-Badener Philharmonie.