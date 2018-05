Musik Interview mit Klaus Rothaupt zur „Schöpfung“

Göppingen / Annerose Fischer-Bucher

Joseph Haydns „Schöpfung“ gehört zu den am meisten aufgeführten Oratorien. Es erzählt die Erschaffung der Welt, klammert jedoch den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies bewusst aus. Aus Chaos wird Licht und Ordnung, wobei die Wunder der Natur besungen werden. Über die Konzeption des Werks und die Interpretation heute sprach Annerose Fischer-Bucher mit dem künstlerischen Leiter Klaus Rothaupt, der das Werk am Sonntag, 13. Mai, aufführen wird.

Warum haben Sie die „Schöpfung“ ausgewählt?

Klaus Rothaupt: Weil es zu den Schlüsselwerken der Musikgeschichte zählt. Und Kinder und Jugendliche kommen darüber gut mit klassischer Musik emotional in Berührung. Das habe ich bei den Proben deutlich gespürt.

Ist dieses Werk heute noch aktuell?

Der Umgang mit unserer Welt und der Schöpfung ist ja gerade heute zu einer Kardinalfrage geworden, weil es um das Überleben für uns und die folgenden Generationen geht. Haydn stellt die Schönheiten unserer Erde musikalisch dar. Und nicht zu vergessen, der Stempel der Aufklärung mit einem selbstbewussten und mündigen Auftreten des Menschen, gepaart mit Ironie.

Können Sie ein Beispiel für diese Ironie nennen?

Adam singt im Rezitativ 31 seiner Gefährtin Eva mehrfach zu: „Komm folge mir“. Seine Aufforderung wird durch eine Modulation in eine vollkommen unerwartete und entfernte Tonart beantwortet. Evas Antwort durch eine musikalische Bassfigur erinnert mich an ein kriechendes Gewürm am Boden. Vielleicht ein emanzipatorischer Ansatz, denn das Rollenverständnis der Frau begann sich im 18. und 19. Jahrhundert zu ändern.

In welcher Beziehung stehen Text und Musik?

Die alte Schule der barocken polyphonen Musik und die der Empfindsamkeit stehen hier in einem ausgewogenen Verhältnis. Die Musik bezieht sich wie in der Oper auf den Text. Haydn hat damit Mozart und Beethoven den Weg bereitet.

Was hat Sie dazu bewogen, die Kooperation mit dem Chor des Erich-Kästner-Gymnasiums Eislingen auch hier fortzuführen?

Das ist ja eine klassische Win-win-Situation. Nach der letzten Zusammenarbeit mit dem Bachschen Weihnachtsoratorium wollten wir das alle wieder machen. Die herausragende Leistung der Jugendlichen, ihr Enthusiasmus und die wunderbare Zusammenarbeit mit Annette Gander machen es möglich, dass wir ein Werk optimal proben können, indem ich einmal pro Woche in den Schulchor komme. Die Zusammenarbeit von Schule und Kirche ist eine wichtige Säule in der Pflege unserer Musiktradition.

Warum gerade diese Solisten für Sopran, Tenor und Bass? Es sind ja doch keine leichten Partien für die Sänger.

Aufgrund meiner Arbeit als Korrepetitor bei der Stuttgarter Bachakademie kenne ich viele junge Solisten, die ich nach den Erfordernissen des jeweiligen Werkes auswählen kann, wie hier Cornelia Ragg, Florian Sievers und Emanuel Fluck.

Welches Stück liegt Ihnen besonders am Herzen?

Der Chor „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“, der auch Jugendliche besonders berührt hat.

Info Klaus Rothaupt ist Bezirkskantor des Kirchenbezirks Göppingen und Leiter des „Concerto Vocale“ der Göppinger Kantorei.