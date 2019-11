Herr Heist, heute schon getobt?Hans-Joachim Heist: Ja, tatsächlich. Ich habe heute meine Umhängetasche, in der ich meine Lektüre und privaten Sachen aufbewahre, im Hotel vergessen. Das hat mich dann doch etwas ungehalten gemacht.Sie waren also in diesem Fall ungehalten gegenüber sich selber?Gena...