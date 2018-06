Folklore Internationales Flair in Donzdorf

Donzdorf / SWP

Die Gruppen aus der ganzen Welt sind im Rahmen einer interkulturellen Woche zu Gast bei der Volkstanzgruppe des Schwäbischen Albvereins Süßen. Am 4. Juli kann man die zahlreichen Gruppen in der Stadthalle Donzdorf ab 19.30 Uhr live erleben. So zum Beispiel die Gruppe „Ballet Folklorico Ritmos Del Tiempo” aus Lima (Peru), die sich seit fünf Jahren der Förderung der peruanischen Folklore in Form von Tanz, traditioneller Musik, Gesang und Theater widmet. Sie zeigt auf höchstem Niveau die verschiedenen Ausdrucksformen des Landes. Die Gruppe Associazione Gruppo Folk I. Nuraghi aus Sesto (Italien) präsentiert mit Gesang, Tanz und traditioneller Musik der Region Sestu die Tradition der Insel Sardinien vom Ende des 18. Jahrhunderts.

Die Gruppe „Zemplin“ aus der Slowakei begeistert mit vielfältigen Tanzchoreografien aus unterschiedlichen Regionen, reine Mädchen- und Männertänze in traditioneller Tracht berichten vom Leben der Bevölkerung.

Die Volkstanzgruppe Süßen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tänze und Lieder unserer schwäbischen Heimat zu pflegen und zu erhalten und wird sie mit schwäbischen Tänzen erfreuen.

Tickets für die Veranstaltung gibt es unter Telefon (07162) 7733 oder per E-Mail: volkstanz@albverein-suessen.de:volkstanz@albverein-suessen.de:volkstanz@albverein-suessen.de)$.