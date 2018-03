Akademie Internationale Musiker zu Gast bei Rillings

Göppingen / Lilli Ell

Musik liegt in der Luft im als Ferienhaus vor 25 Jahren konzipierten Heim der Familie Rilling am Rande von Hohenstaufen. Man sieht das wunderbare Panorama der Schwäbischen Alb, während sich die zwölf Teilnehmer auf die Probenwoche einrichten. Zur 7. Internationalen Kammermusik Akademie wurden in diesem Jahr Musikerinnen und Musiker eingeladen, die aus Deutschland, Portugal, Frankreich, Rumänien, Russland, Italien und vielen anderen Ländern kommen.

Wie in einer großen Familie werden die Gäste in Hohenstaufen betreut. Von Anbeginn der Akademie halfen die Nachbarn aktiv bei der Betreuung mit. Martina Rilling und Barbara Grill bekochen die Musiker in den eigenen Küchen. Das Wohnzimmer wird zum Probenraum umfunktioniert. Die Künstler sind von morgens 10 Uhr bis mindestens 21 Uhr im Hause zum Proben und zum Essen. Die Idee zur Akademie entstand vor sieben Jahren. Sara Rilling wollte die musikalische Welt nach Hohenstaufen holen. Zugute kam den Geschwistern Rilling die schon in frühem Alter geknüpften Beziehungen bei den vielen Reisen des Vaters. So ist es für Sara Rilling ein Herzensanliegen, „die erfüllenden Momente in der Musik“, die sie selbst als Kind schon erlebt hat, an andere weiterzugeben. Ihr ist nicht der Wettbewerb wichtig, sondern das Zusammenspiel.

Am Ende der Akademie stehen zwei Konzerte, in denen die jungen Musiker ihr Können unter Beweis stellen. Es ist die private, ruhige Atmosphäre, die die Akademie zu einer in der Zwischenzeit sehr beliebten, professionellen und gerne angenommenen Veranstaltung werden ließ.

In diesem Jahr werden die Musiker von vier Dozenten unterrichtet, von Sara und Rahel Rilling, von Matthias Gredler und von Jacques Ammon.

Stefano Farulli aus Italien spielt Violine. Er genießt die Zeit auf dem Hohenstaufen als eine Woche des intensiven Zusammenspiels. Er liebt es, neue ­Kollegen kennenzulernen und so schöne Musik wie Brahms mit ­anderen Kollegen zu spielen. ­Jacques Ammon arbeitet als ­Professor für Klavier in Leipzig. Er steht der Akademie seit drei Jahren als Lehrer zur Verfügung. Er sagt: „Es ist etwas ganz Besonderes in sechs Tagen etwas Gemeinsames zu schaffen. Das sind ganz andere Dimensionen, die man sonst nicht hat!“ Die Flexibilität, die Nähe und die Sprache der ­Musik spielen für ihn eine große Rolle.

So darf man gespannt sein, welchen Ausdruck das Erarbeitete am Ende dieser Woche in den Konzerten findet.

Info Die Abschlusskonzerte finden in der Evangelischen Kirche Hohenstaufen am 17. und 18. März statt, je ab 18 Uhr.