Politik Innenminister besucht Göppinger Stadtfest

Göppingen / SWP

Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (CDU) wird am Samstag, 8. September, das Göppinger Stadtfest besuchen. Das kündigte der CDU-Stadtverband an. Strobl werde gegen 20.30 Uhr den Stand der Göppinger CDU auf dem Schlossplatz vor der Stadtkirche besuchen, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Anschließend sei ein Rundgang über das Festgelände geplant, teilte die Göppinger CDU-Vorsitzende Sarah Schweizer mit. Das dreitägige Stadtfest beginnt am Freitagabend, 7. September. Am Samstagnachmittag wird OB Guido Till am CDU-Stand Thüringer Würste grillen.