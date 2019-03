Der Elternverein „Gemeinsam Leben Göppingen“ setzt sich für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Assistenzbedarf in allen Lebensbereichen ein. Mit einer großen Party in Eislingen will der Verein für sein Anliegen werben.

„Menschen mit Unterstützungsbedarf sollen ganz selbstverständlich überall mittendrin sein“, sagt Jutta Hönes. Einer ihrer Söhne hat Assistenzbedarf und ist gerade am Übergang zwischen Schule und Beruf. Auch Katrin Scheunemann und Dr. Waldemar Müller sind Eltern von Kindern mit Handikap und wissen um die Problematik der Inklusion. „Die Situation hat sich verbessert“, sagt Jutta Hönes, aber es sei längst noch nicht alles erreicht, was ein selbstverständliches Mittendrin für Menschen mit Unterstützungsbedarf ausmache. Der Elternverein ist einer von 15 Beteiligten, die am Projekt des Landes Baden-Württemberg „Wir machen Inklusion zukunftsfähig“ mitmacht. Zum Auftakt wird am 30. März im Eislinger Zweigwerk „Inklusion macht Party“ gefeiert. Djane Giulia Siegel legt auf und sorgt für den passenden Sound.

Mehr lesen Sie in der Printausgabe der NWZ oder im E-Paper.