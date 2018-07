Gruibingen / swp

Am Freitagmittag, gegen 17.20 Uhr, fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Motorrad von Gammelshausen in Richtung Gruibingen. In einer leichte Linkskurve kam er alleinbeteiligt, wie die Polizei mitteilt, nach rechts auf den Grünstreifen und stürzte. Dabei prallte sein Motorrad der Marke „Suzuki“ gegen einen Baum. Der Fahrer selber erlitt nur leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, schätzt die Polizei.