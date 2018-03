Interview Starkoch Steffen Henssler über sein Programm und Rekorde

Die Live-Show "Henssler tischt auf...!" ist am 9. April um 20 Uhr in der EWS-Arena zu sehen. © Foto: Philipp Rathmer

Steffen Henssler in seinem Element. In Göppingen will er seinen Zuschauern am 9. April unter anderem eine Sushi-Rolle auftischen, eine, die aber ein bisschen anders ist, mit Speck und Kartoffeln, so wie man Sushi eigentlich nicht kennt. © Foto: Philipp Rathmer

Göppingen / Joa Schmid

Steffen Henssler will die Göppinger EWS-Arena am 9. April zum Kochen bringen. Dann heißt es „Henssler tischt auf“. Wir sprachen mit dem Starkoch über sein Leben und seine Show.

Hallo Herr Henssler, was wollen Sie den Besuchern am 9. April in der Göppinger EWS-Arena denn auftischen?

Steffen Henssler: Das wird ein sehr launiger Abend. Es gibt zuerst natürlich mein Lieblingsgericht, etwas, was ich selber gerne esse. Natürlich eine Sushi-Rolle, die aber ein bisschen anders ist, mit Speck und Kartoffeln, so wie man Sushi eigentlich nicht kennt.

Ziemlich ungewöhnlich.

Genau, dann zeig ich passend zur Jahreszeit wie man richtige Spareribs macht, wie man einen Lachs in einer Zeitung gart, coole Gerichte, das Ganze wird garniert von Geschichten aus dem Leben eines Gastronomen. Was in meinem Leben halt so passiert, lustige Geschichten. Ich hole Leute auf die Bühne. Ich zeige meine lustigsten und peinlichsten Fernsehauftritte, die habe ich jetzt so ein bisschen gesammelt. Es wird ein sehr launiger, lustiger Abend, der sich ums Kochen dreht, der aber nicht so didaktisch ist, dass ich alles bis ins Detail erkläre und die Leute irgendwann einschlafen.

Sie machten ja als erster Deutscher in der Sushi-Akademie in Los Angeles Ihren Abschluss. Wenn Sie jetzt mit Ihrer Show unterwegs sind, gehen Sie dann auch Sushi-Essen oder ist das unter Ihrem Niveau?

Nein, ich bin natürlich von meinem eigenen Leben schon verwöhnt, weil ich auch einen gewissen Anspruch habe. Wenn ich essen gehe, dann gehe ich meistens landestypisch essen. Wenn ich im Süden bin, dann esse ich eher geschmorte Sachen oder Maultaschen, aber Sushi esse ich eigentlich nicht.

Sie essen dann auch so typisch schwäbische Gerichte, wie Rostbraten und Spätzle?

Doch, doch, im normalen Alltag habe ich ja gar nicht die Zeit, durch den Süden zu flanieren und in jeder Stadt etwas Leckeres zu essen. Wenn wir dann aber schon mal hier sind, gehe ich mit meinen Jungs auch mal etwas Schwäbisches essen.

Sie halten den Rekord im Ravioli falten. Werden Sie in Göppingen eine Kostprobe davon geben?

Jamie Oliver hat ja den Rekord aufgestellt für die Chili-Schoten: Wie viele Chili-Schoten kann man in drei, vier Sekunden hacken? Er hat den Rekord aufgestellt mit zehn, ich hab elf daraus gemacht und ihm den Rekord weggenommen. Sein italienisches Pendant Gennaro, mit dem er sehr viel macht, hat dann im Raviolifalten den Rekord aufgestellt, ich glaube 22 in zwei Minuten, wo er wirklich den Teig ausrollen und falten musste. Ich hab eine mehr geschafft. Die Leute kriegen aber in Göppingen andere Sachen zu sehen, als wie ich Ravioli falte.

Der Weg bis zum Raviolifalten war weit. Sie haben als Koch im elterlichen Restaurant angefangen und mittlerweile sind Sie ein Fernsehstar. Wann war denn der Moment, als Sie zum Entertainer wurden?

Das war bei mir schleichend. Zum ersten Mal bin ich ins Fernsehen gekommen, das war 2005 beim Norddeutschen Rundfunk mit dem Fernsehkoch Rainer Sass, der hat mich damals in seine Sendung geholt und das hat sehr gut geklappt. Schließlich kam eins zum anderen. Ich habe dann vom NDR meine eigene Sendung bekommen und so ging es langsam weiter. Dass ich mit der Kamera gut umgehen kann und da keine Hemmungen habe, habe ich schnell gemerkt. Aber wirklich durchgekommen ist alles, das war glaube ich in der Zeit, als ich das Kochrevier gemacht habe beim ZDF.

Sie haben ja nachher mit „Grill den Henssler“ für Furore gesorgt. Was war denn da Ihr einprägsamstes Erlebnis?

Das war, als ich gegen meinen Dauerkonkurrenten Detlef Steves angetreten bin und der sich tätowieren lassen musste. Das war eine Wette, die er verloren hat. Er wurde dann auch in der Sendung live tätowiert und hat jetzt auf der Innenseite seines Armes „gegrillt“ stehen.

Bei Grill den Henssler sind Sie ja auch mal in High Heels gestürzt.

Die Narbe habe ich heute noch. Das war auch eine extreme Nummer. Da habe ich schon meinen Schabernack getrieben in der Sendung.

Wer ist denn jetzt bei Ihnen stärker, der Entertainer oder der Koch?

Ich glaube das eine schließt das andere nicht aus, aber im Moment lege ich schon den Fokus auf die Unterhaltung. Das Kochen ist in der Öffentlichkeit etwas zurückgetreten, aber ich habe noch meine drei Restaurants und mittlerweile eine Kochschule in Hamburg, da kann ich mich austoben. Mir macht das Spaß und wenn ich die Möglichkeit habe, warum soll ich es nicht machen.

Sie lieben ja Herausforderungen. Wann dürfen wir denn damit rechnen, dass Sie bei Kitchen Impossible gegen Tim Mälzer antreten?

Ja, da muss man mal gucken. Wir haben schon zwei-, dreimal darüber gesprochen. Der wird ja sicher noch ein paar Sendungen machen. Schauen wir mal, ob es dazu kommt.

Was wird denn in Göppingen das Highlight?

Jeder Abend ist anders, aber ich hole ja auch immer Leute auf die Bühne, auch welche, die eigentlich keinen Bock auf Kochen haben und die kochen dann mit mir. Das sind dann auch die speziellen Momente, weil so auch Lokalkolorit rüber kommt, weil die Leute so reden, wie sie reden, und so drauf sind, wie sie drauf sind. Das sind die sehr lustigen Momente. Und zum Schluss singe ich sogar, ob das ein Highlight ist, muss sich erst noch herausstellen (lacht).

Eine Frage an den HSV-Fan zum Schluss. Wie schätzen Sie die Chance des HSV ein, den Abstieg zu verhindern?

Ich denke, der HSV wird in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielen. Ich glaube, da gibt es dieses Mal keinen Ausweg.

Vielleicht kommen Sie ja mal zur Mannschaft und bekochen die. Vielleicht nutzt das ja was.

Das muss sich die Mannschaft erst einmal verdienen.