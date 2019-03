Aus einer Schnapsidee wurde eine Leidenschaft: Ornella Carlone ist Bloggerin und arbeitete bereits mit Iron Maiden und Guns N’Roses zusammen.

„Bruce Dickinson von Iron Maiden zu treffen, in Jogginghose in seiner Hotelsuite, das war das Größte“, sagt Ornella Carlone und strahlt. „Da bin ich schon stolz drauf, denn es ist nicht einfach, an so jemanden ranzukommen.“ Die 26-Jährige hat es geschafft und lebt mit ihrem Blog „comebackstage.de“ ihren Traum. Die gebürtige Göppingerin und Wahl-Berlinerin arbeitet mittlerweile mit internationalen Größen wie Iron Maiden, Guns N’Roses, Motörhead, Alter Bridge, Gotthard, Saxon, Stone Sour, Wolfmother, Steel Panther, The Dead Daisies oder Sweet zusammen. Aber auch dem Ländle sei sie treu geblieben und veröffentlicht auf ihrem Blog Interviews, Geschichten, Fakten, Bilder und Videos beispielsweise mit Kissin’ Dynamite, Primal Fear, Sinner und End of Green. Newcomer haben aber ebenfalls Platz in ihrem Online-Tagebuch.

Von der Schnapsidee zur Leidenschaft

Angefangen hat alles vor etwa drei Jahren in ihrem Elternhaus im Reusch in Göppingen – „aus einer Schnapsidee heraus“, erinnert sie sich. „Ich hatte weder eine Ahnung davon, wie man sich bei einem Konzert akkreditiert, noch wie man eine Kamera bedient“, erzählt sie lachend. Als sie damals ihre Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation bei einem Stuttgarter Radiosender machte, sei sie mit einem Werbekunden unterwegs gewesen, um O-Töne aufzuzeichnen. Jemand habe zu ihr gesagt: Warum machst Du nicht einen Blog? Gesagt, getan.

Die professionelle Kamera-Ausrüstung lieh sie sich von einer Freundin aus („ich wollte erstmal gucken, wie es sich entwickelt“), und dann schrieb sie viele Mails, klopfte bei den Labels und Promotern an. „Ich habe mir den Blog von Null an selbstständig aufgebaut, das ist mein Baby, ein Eigengebilde“, sagt Ornella Carlone. Die Bands, die sie vorstellen und interviewen durfte, seien größer und größer geworden.

Wie sich Ornella Carlones Blog zu einer eigenen Marke entwickelt hat, weshalb sie sich in der Branche oft behaupten muss und ob sie mit ihrem Hobby auch Geld verdient, das erzählt die Bloggerin im ganzen Interview in der Donnerstagsausgabe der NWZ sowie im E-Paper.